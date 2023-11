Un chien emmené d’urgence chez le vétérinaire après s’être coincé la mâchoire dans un os à mâcher

Henrietta Barnard, une habitante de Kingsley en Angleterre, s’est retrouvée impuissante lorsque sa chienne Nancy a coincé un morceau d’os autour de sa mâchoire inférieure. La femelle croisée Boxer et Rottweiler, paniquée, a été emmenée à la clinique Vets Now de Farnham, ville voisine, pour recevoir de l’aide.

Rien ne présageait qu’un tel accident se produise. Nancy mastiquait tout ce qu’elle trouvait lorsqu’elle était chez elle, alors ses maîtres ont contacté un éducateur pour résoudre le problème. Lequel leur a recommandé de lui acheter des os pour combler ses besoins de mastication.

Henrietta et son mari ont pris soin de lui trouver une friandise assez grosse pour qu’elle ne puisse pas l’avaler : « Nous n'avons pas pensé un seul instant qu'il y aurait un problème » confiait l’épouse à Vets Now.

Vets Now

« Il était bel et bien coincé »

Comme l’éducateur canin l’avait prédit, Nancy a naturellement mâchouillé son os au cours de la soirée. Cependant, il ne pouvait pas savoir que cette action anodine lui vaudrait bien des soucis. Sans que ses propriétaires s'en rendent compte, un petit morceau en forme de « fer à cheval » s’est détaché de l’ensemble.

La chienne a continué de le mordiller jusqu’à ce qu’il se loge contre ses dents. Après quelque temps, Henrietta a remarqué qu’il était bloqué : « Il était coincé derrière ses dents de devant, puis accroché sous sa mâchoire » a-t-elle précisé. Son époux a tenté de le retirer, en vain. De plus, Nancy semblait souffrir lorsqu’il tirait. Cette situation la rendait de plus en plus anxieuse, alors ses humains l’ont conduite chez le vétérinaire.

« L'histoire de Nancy n'est pas un incident isolé »

Sur place, la boule de poils a reçu des calmants, car elle était « très angoissée et paniquée » selon Amelie Brewer, l’assistante vétérinaire qui s’est occupée d’elle. Son confrère et elle ont réussi à retirer l’os après quelques minutes, non sans mal. Nancy a pu rentrer chez elle saine et sauve.

En racontant cette mésaventure sur les réseaux sociaux, les membres de Vets Now ont conseillé aux propriétaires de chiens de préférer des « jouets à mâcher plus sûrs et spécialement conçus pour cela » aux os. Lesquels peuvent être dangereux. D’ailleurs, de nombreux cas similaires à celui de Nancy ont déjà été traités. La maîtresse de la chienne a affirmé avoir banni ces friandises de la maison pour éviter qu’une telle situation se reproduise.