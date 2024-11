Un chien dont la laisse se coince dans les portes d'un ascenseur échappe au pire de justesse (vidéo)

Tout peut basculer en un clin d’œil. Un propriétaire canin chinois en a récemment fait l’expérience et son ami à 4 pattes est passé tout près de la catastrophe en montant dans un ascenseur, mais il a eu de la chance. La scène a été filmée par une caméra de surveillance et la vidéo a fait le tour du web.

Il a bien cru perdre son chien et il aurait eu bien du mal à se le pardonner. Le 14 octobre 2024, un homme et son compagnon canin ont vécu un épisode traumatisant et un moment d’angoisse intense lors de ce qui ne devait être qu’un simple passage dans un ascenseur.

La scène a été capturée par la caméra de surveillance dudit ascenseur. Elle s’est produite à Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei en Chine.

Les images montrent un homme âgé et son chien, un Border Collie, alors qu’ils s’apprêtaient à monter dans la cabine pour descendre aux étages inférieurs.

L’animal portait alors un harnais et était tenu en laisse par son maître. Le quadrupède s’est engagé en premier dans l’ascenseur. Son propriétaire était sur le point de le rejoindre, mais il devait d’abord se retourner pour ramasser ses affaires, notamment sa canne.



SWNS / Dailymotion

Entretemps, les portes se sont refermées. Il était trop tard ; le chien et son humain venaient d’être séparés. L’ascenseur a entamé sa descente et le pauvre loulou s’est retrouvé brièvement pendu par sa laisse.



SWNS / Dailymotion

Une issue quasi miraculeuse

Terrifié, le canidé s’est débattu et, par chance, il a réussi à se défaire de son harnais pour retomber sur ses pattes. Cela lui a littéralement sauvé la vie.



SWNS / Dailymotion

Le Border Collie était secoué, mais visiblement sain et sauf. Il s’en est fallu de très peu pour que l’issue soit tout autre.

Un bref moment d’inattention de la part de son maître a bien failli avoir des conséquences terribles. Les incidents de ce genre sont autant de rappels qu’être propriétaire d’un animal de compagnie est une grande responsabilité et que cela requiert une vigilance de tous les instants.

Voici la vidéo en question, postée par SWNS sur Dailymotion :