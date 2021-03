Un chien disparu fait son retour 2 semaines plus tard, mais pas devant n'importe quelle maison

Photo d'illustration

Près de 2 semaines après sa fugue dans les bois, un chien a refait surface une poignée de kilomètres plus loin, devant la maison d’une personne qui était aussi à sa recherche. Elle l’a gardé chez elle et en a pris soin jusqu’au retour de sa maîtresse.

Les retrouvailles entre Jean Mariano et son chien fugueur Copper ont eu lieu ce lundi 22 mars, comme le rapportait le New York Post hier. L’animal, adopté un an auparavant, avait été retrouvé par une jeune femme travaillant dans une pension pour chiens.

Tout a commencé lorsque le canidé de 2 ans et sa maîtresse revenaient d’une randonnée. Le duo était arrivé devant la maison, à New Milford dans le Connecticut, quand une fendeuse à bois tractée par une camionnette a attiré l’attention du croisé Labrador-Retriever. Le quadrupède s’est alors mis à courir derrière l’engin, avant de disparaître dans les bois. Jean Mariano a bien tenté de le rattraper, mais il était trop rapide pour elle.

Elle a distribué et placardé des avis de recherche un peu partout dans le secteur. Quelques témoignages de personnes ayant aperçu ou cru voir Copper lui sont parvenus, mais Jean Mariano n’avait aucune piste concrète pendant 13 jours.

Le chien s’est immédiatement arrêté en entendant son nom

C’est, en effet, le temps qui s’est écoulé entre la disparition du chien et sa réapparition, à 16 kilomètres de là, devant le domicile d’Amy LaRusso. Cette dernière travaille dans une garderie pour chiens locale, appelée Unleashed Doggie Daycare. Elle avait vu les photos de l’animal et savait que sa propriétaire essayait de le retrouver. Amy LaRusso participait d’ailleurs aux recherches.

Lorsqu’elle est sortie à sa rencontre, Copper a d’abord pris peur et s’est éloigné. Elle l’a appelé par son nom et le chien s’est arrêté net, avant de venir vers elle en courant. Amy LaRusso a ensuite envoyé un message à Jean Mariano pour lui annoncer qu’elle venait de retrouver son ami à 4 pattes.

Celle-ci était toutefois en déplacement et ne pouvait pas venir le chercher dans l’immédiat. L’employée de l’Unleashed Doggie Daycare a donc hébergé Copper jusqu’à son retour ce lundi. Le chien avait quelques tiques et avait perdu un peu de poids, mais il était globalement en bonne santé.

Jean Mariano est extrêmement reconnaissante envers Amy LaRusso pour l’avoir retrouvé et pris soin de lui.

