Le coup de foudre entre une femme et une chienne sourde attendant sa nouvelle famille depuis 240 jours

Après 8 longs mois à attendre qu’on lui donne sa chance au refuge, Xyla a enfin trouvé une famille. Entre cette chienne sourde et sa nouvelle maîtresse, le courant est passé dès les premières secondes de leur rencontre.

Xyla, une chienne sourde de 4 ans, a été adoptée après une attente de 240 jours au refuge, comme le rapportait Daily Paws.

Elle avait été amenée à la structure d’accueil de l’Austin Humane Society, dans l’Etat du Texas, par le service animalier du comté de Bastrop. La chienne s’appelait Aspen à l’époque.

A cause de sa surdité, elle n’intéressait que très peu de visiteurs. Son caractère amical et enjoué, ainsi que son intelligence plaidaient pourtant en sa faveur. De plus, l’équipe de l’Austin Humane Society lui avait appris à obéir aux ordres gestuels et elle était donc très bien éduquée.



Bissell Pet Foundation / Facebook

« Elle mérite une famille qui l’aime autant que nous l’avons aimée », déclarait alors Katie Kennedy, responsable de la communication de l’association texane. Cette famille, elle l’a enfin trouvée.

« C’était l’amour au premier regard »

Gianna Luciano, 22 ans, et sa colocataire étaient à la recherche d’un animal de compagnie à adopter avant les fêtes de fin d’année. Quand la jeune femme a pu rencontrer la chienne au refuge, à l’extérieur de son box, elle est tout de suite tombée sous son charme. « C’était l’amour immédiat, au premier regard », raconte-t-elle en effet.

Les bénévoles lui avaient dit que Xyla risquait de se montrer timide, car elle n’avait pas eu de visite depuis longtemps, mais c’est tout le contraire qui a eu lieu. Elle s’est assise face à Gianna Luciano et l’a regardée droit dans les yeux.

Bissell Pet Foundation / Facebook

Cette dernière l’a adoptée et lui a fait découvrir sa nouvelle maison le lendemain. Xyla s’est vite adaptée à ce qui est désormais son foyer pour toujours. « C'est l'animal le plus doux et le plus affectueux que j'aie jamais côtoyé », confie Gianna Luciano.