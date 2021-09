Un chien de sauvetage honoré à la mairie de Paris dans le cadre de la troisième édition des « Trophées des chiens héros »

Certains chiens, à l'instar d'Ebola, deviennent de véritables héros pour nous autres bipèdes. Le Berger Belge Tervueren, spécialisé dans la recherche de personnes ensevelies et égarées, a été honoré à la mairie de Paris.

Ebola, un chien de sauvetage du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS 06) a marqué de son empreinte l'Histoire. L'imposant Berger Belge Tervueren, une race naturellement portée sur l'action et le travail, est intervenu sur les plus grandes catastrophes survenues dans les Alpes-Maritimes, au cours des 10 dernières années.

Effondrement d'une partie de la toiture d'un hypermarché Carrefour à Nice en 2012, écrasement d'un chalet de montagne à Isola en 2014, passage de la tempête Alex en 2020 : Ebola est sur tous les fronts. Mais selon CNews, l'une des anecdotes les plus marquantes remonte à novembre 2019.

À cette époque, la tempête Amélie a causé bien des ravages, notamment sur le territoire niçois. Un résident âgé a été victime d'un glissement de terrain. Après 22 heures de recherches intenses, son corps a été découvert grâce aux compétences remarquables d'Ebola. Le canidé a guidé les professionnels de secours dans les décombres. La famille de la victime a invité l'animal à l'enterrement, afin de rendre hommage à son travail exemplaire.

© Sapeurs-pompiers 06 - SDIS 06 / Facebook

Ebola a reçu le titre de « chien héros »

Cette année, le courageux Berger Belge Tervueren a eu droit à de nouveaux honneurs. Un jury s'est rassemblé dans le cadre de la troisième édition des « Trophées des Chiens Héros ». Son objectif ? Analyser plus de 120 dossiers de chiens héroïques et désigner les lauréats.

© Sapeurs-pompiers 06 - SDIS 06 / Facebook

Comportement du canidé lors de la mission, prise de risque, respect de la personne secourue, degré d'éducation, relation avec son maître sont autant d'éléments ayant été passés au peigne fin.

© Adocom-RP / Facebook

Ebola a reçu le titre de « chien héros » dans la catégorie chien de sauvetage civil. Quand on épluche son CV exceptionnel, on ne peut que comprendre et approuver une telle récompense. D'après le site web du SDIS, l'animal, dont la bravoure n'est plus à prouver depuis longtemps, mettra bientôt fin à sa carrière pour profiter d'une retraite bien méritée.