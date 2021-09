Un chien de sauvetage amputé des 2 pattes arrières à cause de son maître poursuit son rétablissement

Nouveau départ et nouvelle vie pour une chienne amputée des 2 pattes arrière. Des mois après son sauvetage, elle a été adoptée par un policier lui-même privé d’une jambe et portant une prothèse.

Une chienne amputée des pattes arrière a trouvé une famille aimante grâce à une association californienne, rapportait People ce lundi 13 septembre.

Chloe, Shih Tzu femelle de 9 ans, est l’une des 2 chiennes secourues en mars dernier par la San Diego Humane Society à Mira Mesa, en Californie. Leur propriétaire avait enveloppé leurs pattes dans des bandages pour, d’après lui, les empêcher de se gratter. Hélas, lesdits bandages étaient si serrés qu’ils avaient coupé la circulation sanguine au niveau des membres.

Les vétérinaires n’avaient eu d’autre choix que l’amputation. Chloe s’était vu retirer ses 2 pieds arrière, alors que sa congénère Roxie, une Chihuahua de 13 ans, avait été amputée d’une patte.



L’équipe médicale de la San Diego Society a accompagné les 2 chiennes dans le long processus de guérison. Chloe et Roxie ont notamment reçu des traitements pour les aider à supporter la douleur et suivi des séances de physiothérapie. On a ensuite posé à la Shih Tzu des chaussons orthopédiques remplaçant ses pieds, et à la Chihuahua une prothèse. Elles ont progressivement appris à se déplacer avec ces dispositifs.



Un policier amputé d’une jambe comme nouveau maître

Par la suite, Chloe a été confiée à une famille d’accueil, celle d’un policier amputé de la jambe gauche. Le détective Chappie Hunter, de la police de San Diego, avait été victime d’un accident de la route en 2013. Depuis, il porte une prothèse et a repris du service au sein des forces de l’ordre.



L’homme, sa femme et leur fils se sont énormément attachés à Chloe. Si bien qu’ils ont récemment fini par prendre la décision de l’adopter définitivement. Roxie a, elle aussi, trouvé un nouveau foyer.

L’enquête visant leur ancien propriétaire se poursuit. Le dossier a été transmis au bureau du procureur de San Diego.

