Un chien d’assistance change la vie d’un vétéran de l’armée atteint d’un trouble de la personnalité

Un ancien militaire traumatisé par la guerre a repris goût à la vie depuis l’arrivée de Tootsie, sa chienne d’assistance. Comme lui, de nombreux autres vétérans des forces armées marqués par leurs années de service profitent du précieux soutien de compagnons à 4 pattes spécialement formés. Une association fondée par l’un d’eux s’emploie à leur confier ces animaux.

Steven McKenzie faisait partie de la Royal Navy, la marine militaire britannique. Il n’en est pas ressorti indemne ; confronté à l’horreur des combats, il souffrait de troubles de stress post-traumatiques. Des difficultés qu’il gère beaucoup mieux grâce à sa chienne d’assistance Tootsie.

Son amie à 4 pattes est « très affectueuse et sympathique », confie-t-il à The Courier. La chienne lui « remonte le moral, semble savoir quand [il est] déprimé et vient alors [le] voir pour un câlin et une séance de jeu ». Par ailleurs, Tootsie structure son quotidien avec les activités liées à sa présence (promenades, brossages, repas, soins…) et lui a permis de renouer avec le sens des responsabilités. Autant de choses qu’il avait perdues et qui lui manquaient cruellement depuis son retour à la vie civile.

« Avoir Tootsie a complètement changé ma vie », ajoute l’ancien militaire, qui éprouve désormais moins de difficultés à tisser des liens sociaux et à exprimer ses sentiments.

The Courier

Il en remercie Veteran’s Best Friend (AVBF), l’association qui lui a attribué Tootsie. Cette dernière vivait au refuge Perrera Dogs UK et avait été formée pour devenir chienne d’assistance.

Le fondateur de cette organisation est un homme qui, comme Steven McKenzie, souffrait de stress post-traumatique après avoir servi dans les forces armées. Egalement atteint de trouble de la personnalité anankastique (perfectionnisme poussé à l’extrême), Mike Cairns avait été démobilisé des Royal Marines, l’infanterie de marine britannique, en décembre 2020 à cause de ces problèmes.

« Une bouée de sauvetage »

C’est auprès de Sam, son chien d’assistance, qu’il avait réussi à remonter la pente après une bien sombre période. Mike Cairns est donc très bien placé pour savoir ce que ressentent et traversent ses semblables, mais aussi pour juger de la formidable aide que les chiens d’assistance peuvent leur apporter.

The Courier

Tout comme Tootsie, ces animaux sont issus de refuges pour la plupart. Ils sont formés non seulement pour réconforter leurs maîtres en détresse, mais aussi pour les aider dans les tâches quotidiennes : faire les courses, prendre les transports en commun…

« Ces chiens sont littéralement une bouée de sauvetage pour les vétérans », explique Mike Cairns, dont l’association a donc pour mission d’appairer vétérans en souffrance et chiens d’assistance.