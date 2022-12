Un chien d’assistance bouleverse le quotidien d’une femme, cloîtrée chez elle depuis 15 ans pour des raisons de santé

Charlotte ne met plus un pied en dehors de chez elle depuis plusieurs années, et sa maman Meta ne sait plus quoi faire pour lui permettre de retrouver un semblant de vie normale. L’arrivée de Lexi dans leur quotidien, un magnifique Labrador Retriever aux pouvoirs magiques, sera un véritable miracle pour toute la famille.

C’est à Belfast, en Irlande du Nord, qu’habitent Meta Leonard et sa fille Charlotte. Cette dernière souffre de nombreux maux (autisme, troubles bipolaires et schizo-affectifs, difficultés d’apprentissage et dépression clinique) qui l’empêchent de vivre normalement, comme le rapporte le Belfast Live.

Sa maman a tout essayé pour lui rendre la vie meilleure, mais elle s’est sentie abandonnée par les médecins, les hôpitaux et les services sociaux. Peu à peu, mère et fille se sont retrouvées enfermées chez elles, à tel point que leur maison s’est transformée en une sorte de « prison ». Elles ont survécu à l’aide de leurs proches, qui leur apportaient des courses, puisqu’il leur était impossible de sortir.

Puis Lexi est arrivé en avril 2022

Meta a continué de se battre, et le jour où elle a rencontré Lexi, elle savait qu’elle venait de mettre la main sur la solution à tous leurs problèmes. Ce merveilleux Labrador Retriever a mis fin à leurs souffrances, et il est un véritable « miracle » pour Charlotte et sa maman.

Grâce à sa présence rassurante, la jeune femme de 29 ans est devenue « plus calme » et sort de chez elle une fois par semaine, après être restée isolée pendant 15 ans. Lexi est issu d’Assistance Dogs NI, une association qui forme des chiens pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.

Un regain d’espoir grâce à un être fabuleux

Il est clair que ce toutou a changé leur vie à tout jamais. « Ce chien magnifique nous a procuré un sentiment de liberté, il a permis à Charlotte de se débarrasser de ses angoisses, et il me redonne espoir pour l’avenir » a confié Meta.

Désormais, la jeune femme handicapée se promène au centre commercial, va à la boulangerie, et elle a renoué avec sa passion pour le dessin. Ce sont des choses qui paraissent simples pour bon nombre d’entre nous, mais pour Charlotte et sa maman, ce sont de véritables exploits.

« Vous voyez pourquoi je crois aux miracles ? Lexi nous a rendu la vie possible, tout simplement. Il m’a rendu ma Charlotte. Il a fait ce qu’aucun humain n’avait réussi à faire jusqu’à présent » a déclaré Meta. Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de l’Homme, après tout ?