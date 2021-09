Un chien-guide change la vie d'une petite fille atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme

L’arrivée d’une chienne-guide appelée Diamond dans la vie de la petite Ella a constitué un énorme déclic. En quelques jours à peine, cette dernière, atteinte d’une forme d’autisme, est sortie de sa bulle grâce au canidé.

Ella, 10 ans, souffre d’un trouble du spectre de l’autisme et d’une vision déficiente. A cause de cela, elle était dans un état d’isolement depuis son plus jeune âge et n’avait que très peu d’échanges avec son entourage. Aujourd’hui, la situation est totalement différente grâce à Diamond, une femelle Labrador Retriever devenue sa meilleure amie, confidente et source de réconfort, raconte Daily Star.

Nicola Moss / Daily Star

La mère de l’enfant, Nicola Moss, n’en revient pas. Elle ne s’attendait pas à ce qu’une chienne ait un tel impact sur sa fille. La famille, qui vit à Belper dans le comté anglais du Derbyshire, avait essayé différentes méthodes pendant 6 longues années, sans résultat. Jusqu’à l’adoption de Diamond en août 2020.

L’idée leur était venue lorsqu’Ella avait rencontré un autre chien guide alors qu’elle avait 4 ans. C’était un moment-clé ; alors qu’elle n’avait quasiment jamais parlé auparavant, elle avait prononcé ses premiers mots en s’adressant à l’animal. Son maître avait alors suggéré aux Moss de penser à cette solution.

Nicola Moss / Daily Star

Diamond est un « miracle » pour Ella

Une semaine après l’arrivée de Diamond, Ella est devenue beaucoup plus calme. Elle parvenait graduellement à se défaire de l’anxiété et de l’isolement qui avaient marqué son enfance. Désormais, « elle a beaucoup plus d’interactions et son discours est meilleur », indique Nicola Moss.

Nicola Moss / Daily Star

Pour la mère de famille, cette capacité que possède à la chienne à ressentir l’état émotionnel d’Ella est déterminante. Si bien qu’elle a du mal à imaginer la vie sans la chienne. Elle qualifie même ce processus de « miracle ».

Nicola Moss / Daily Star