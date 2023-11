Un chien d'assistance au cœur d'une poursuite policière angoissante après un vol de voiture

Alors qu’ils poursuivaient un véhicule volé, les officiers de police ont appris que le chien d’assistance de sa propriétaire était à bord. Sa maîtresse était dans l’angoisse et s’en voulait, car elle avait commis une imprudence ayant facilité la tâche des voleurs. Tout ce qu’elle pouvait faire, c’était d’attendre que les forces de l’ordre lui annoncent une bonne nouvelle au sujet de son ami à 4 pattes.

Un chien volé alors qu’il se trouvait dans la voiture de sa maîtresse a été retrouvé et remis à cette dernière quelques heures plus tard, rapportait NBC Connecticut le dimanche 26 novembre.

Les faits avaient eu lieu le samedi après-midi. Peu avant 17 heures locales, la police de Stamford dans le Connecticut (Etats-Unis) avait été alertée au sujet d’un vol de voiture. Les officiers avaient ensuite été informés qu’un chien d'assistance était à bord.

Le canidé en question s’appelle Bungee et sa propriétaire Tashara Wilson. Cette dernière avait laissé le moteur en marche en quittant son automobile. Les ravisseurs du petit chien n’avaient plus qu’à prendre le volant et partir.



Tashara Wilson

Ce soir-là, un policier a repéré le véhicule à l’autre bout de la ville. Lui et ses collègues l’ont suivi et forcé à s’arrêter. Les occupants en sont descendus pour tenter de fuir à pied. Le conducteur tenait Bungee dans les bras a été identifié par la suite comme étant Isiah Armstead, 20 ans.

L’officier de police qui lui courait après a trébuché en marchant sur la laisse du chien. Il est tombé, s’est cogné la tête contre le trottoir, mais il s’est relevé et a continué de le poursuivre. Finalement, il a réussi à le rattraper avec l’aide d’autres agents.

Bungee, lui, s’est enfui, mais il a été retrouvé par un passant qui l’a mis en sécurité, puis l’a remis à la police de Stamford.

Mea culpa, soulagement et gratitude

Le chien d’assistance a ensuite été restitué à une Tashara Wilson soulagée et pleine de gratitude envers ses sauveurs.

Elle a d’ailleurs relayé hier sur Facebook le communiqué de la police relatant les faits et a tenu à indiquer que Bungee se portait bien. Elle a également admis avoir fait une erreur en laissant le moteur de sa voiture en marche et son compagnon à l’intérieur.

Le policier blessé à la tête a été brièvement hospitalisé et son état de santé n’inspire pas d’inquiétude.

Quant à Isiah Armstead, il devra comparaître le 8 décembre prochain devant le tribunal. Il est poursuivi pour vol, conduite d’un véhicule sans permis, entrave à l’action de la police, possession d’une arme à feu factice et cruauté envers animal.