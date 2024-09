Un chien courageux se fait mordre 2 fois par un serpent en voulant protéger sa famille (vidéo)

Alors qu’il s’amusait dans le jardin avec son frère et sa sœur, un chien nommé Maverick a été mordu 2 fois par un serpent venimeux. Sa famille, qui vit dans le sud de l’Arizona aux États-Unis, a très vite réagi pour lui sauver la vie.

C’était une journée ordinaire pour Maverick, Finley et Peach, jusqu’à ce qu’un Crotale diamantin de l’Ouest s’invite à leur séance de jeu dans le jardin. Après avoir mordu Finley le Bouledogue Français une fois, le serpent s’est attaqué à 2 reprises à Maverick le Bulldog Anglais. Peach s’en est sortie indemne.

Son leur propriétaire, Maverick a voulu défendre sa famille. « Il a été éduqué pour éviter les crotales et restera toujours loin d’eux, mais dans ce cas, il agissait pour nous protéger et essayait de nous garder en sécurité, confie-t-elle à la rédaction de Newsweek, nous l’aimons pour sa loyauté et son côté protecteur. »

Des morsures qui peuvent être fatales

À la suite de l’attaque, leur adoptante les a immédiatement emmenés aux urgences vétérinaires. « Ces morsures peuvent être mortelles. Le temps est crucial et il est important d’amener votre chien chez un vétérinaire pour un traitement antivenin le plus rapidement possible », souligne le Dr vétérinaire Terry Fossum.

« Ils ont passé une journée et demie à la clinique, et ont ensuite pu rentrer à la maison pour continuer à se rétablir, déclare la propriétaire des chiens, ils sont en voie de guérison et nous nous efforçons désormais d’empêcher que les zones de morsure ne s’infectent, car le venin a laissé des trous en forme d’entonnoir. »

© @maverick_peach / TikTok (capture d'écran)

De nombreux internautes soutiennent la famille

Le 31 août, elle a publié une vidéo sur son compte TikTok @maverick_peach_finley, qui a été vue plus de 666 000 fois à ce jour et a reçu 29 000 mentions « j’aime ». Les images montrent Maverick et Finley avec des bandages. Le premier toutou, qui a été mordu 2 fois, porte une collerette.

« Cela m’a fait pleurer, écrit une utilisatrice du réseau social, je suis vraiment désolée. J’envoie des ondes de guérison positives, des prières et de l’amour. » « Pauvres bébés… Ils méritent de recevoir beaucoup de friandises et le meilleur traitement de la part de leurs maîtres. Remettez-vous vite ! », commente une autre internaute.

Un nouveau clip mis en ligne quelques jours plus tard montre la belle évolution des boules de poils, qui se portent beaucoup mieux.

A lire aussi : Une chienne surprend sa famille en rentrant joyeusement de sa balade en forêt avec son nouvel ami faon (vidéo)