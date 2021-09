Un chien courageux oublie sa peur de l'eau lorsqu'il croit son propriétaire en danger dans la piscine (vidéo)

Alors qu’il n’aime pas l’eau, un chien a totalement mis ses peurs de côté quand il a cru que son maître était en danger dans la piscine. Une séquence devenue virale et une réaction qui montre à quel point nos amis à 4 pattes sont loyaux.

Qui douterait encore de la fidélité et du courage de nos chiens après avoir vu cette vidéo ? Elle a été enregistrée récemment, précisément le 4 juillet dernier à Los Angeles, en Californie, comme le rapporte le Mirror.

Jour de fête nationale aux Etats-Unis, ce dimanche était l’occasion pour Anthony Spinner et sa famille d’être réunis chez ce dernier, dans et autour de sa piscine. Son chien Boogie était, évidemment, de la partie lui aussi.

D’ordinaire, ce jeune Pitbull âgé de 8 mois n’est pas très enthousiaste à l’idée de faire trempette. En fait, le brave quadrupède « n’avait jamais nagé auparavant », raconte son maître, qui exerce le métier de coach sportif individuel.

SWNS / YouTube

« Je ne pensais pas qu’il le ferait »

Ce jour-là, l’animal a toutefois décidé de surpasser sa crainte de l’eau quand il a fallu passer à l’action pour sauver son propriétaire. Anthony Spinner a, en effet, décidé de faire semblant de se noyer, ce qui a immédiatement fait ressortir le super-héros qui sommeillait en Boogie.

Inquiet pour son humain, le Pitbull a cherché le meilleur endroit pour plonger, contourné la piscine et s’est courageusement jeté à l’eau. S’en sont suivis câlins et caresses, le tout sous les applaudissements des invités, admiratifs et touchés par l’attitude de Boogie.

« J’étais sous le choc. Je ne pensais pas qu’il le ferait », confie son maître, conscient de la chance qu’il a d’avoir un tel ami à ses côtés.

Voici la vidéo en question :

