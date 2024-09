Un chien coincé dans un tunnel d’autoroute sauvé de justesse après une opération rapide

Archie a sans doute vécu les minutes les plus éprouvantes de sa vie quand il s’est retrouvé au beau milieu des voitures, coincé dans un tunnel. Une opération de sauvetage périlleuse a commencé pour le sortir de là.

Archie, un Whippet au pelage blanc et gris, a récemment fait la une des médias à cause d’une mésaventure dont il se serait certainement passé. Le chien d’un an s’est retrouvé piégé sur une autoroute de Melbourne (Australie), avant d'entrer dans le tunnel de Burnley, connu pour son trafic dense.

Le quadrupède a été aperçu en train de courir aux environs de 15 heures 30 et a immédiatement suscité l’inquiétude des témoins. Il a d’abord été repéré à vive allure sur la route avant de pénétrer dans le tunnel, précisait 9 News. Des images de vidéosurveillance ont capturé sa course effrénée.

9 News

Une course contre-la-montre

Lorsque l’équipe en charge de la surveillance l’a repéré sur les caméras de l’autoroute, elle s’est hâtée d’organiser son sauvetage : « En cas d’accident, notre équipe d'intervention est là pour aider toute personne qui rencontre des problèmes sur nos routes » partageait un porte-parole de l’entreprise Transurban.

Le canidé a été localisé sur le bord de la route par l’équipe de gestion des incidents et l’intervention s’est mise en place. En 6 minutes seulement, les employés sont parvenus à le récupérer et à le placer en sécurité. Par chance, la boule de poils était saine et sauve. Elle a été emmenée « au refuge pour chiens perdus » local selon le membre de Transurban.

Quelque temps plus tard, la boule de poils nommée Archie a pu rejoindre ses propriétaires et se remettre de cette terrible péripétie. Ceux-ci ont partagé une photo de lui en plein sommeil, emmitouflé dans une couverture réconfortante. Cette sieste est certainement bien méritée !

9 News