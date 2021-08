Un chien brûlé au visage par un enfant poursuit sa renaissance et espère une éventuelle adoption

4 mois après avoir été brûlé au visage, un chien peut enfin être débarrassé de ses bandages. C’est la première grande étape vers sa nouvelle vie. Il doit encore recevoir des soins avant de pouvoir être proposé à l’adoption.

Victime d’un acte de cruauté au cours du printemps dernier, Buddy continue de s’en remettre grâce aux soins apportés par une équipe de vétérinaires. Le chien vient de franchir un cap important dans son long processus de guérison, avec le retrait de ses bandages, rapportait WREG ce jeudi 19 août.

Tunica Humane Society

En avril, les bénévoles de la Tunica Humane Society, association basée à Tunica dans le Mississippi, découvraient le Labrador Retriever de 3 ans brûlé au visage et aux yeux. Il avait également un câble électrique enroulé autour du cou. Un enfant avait reconnu avoir été l’auteur des faits, mais il n’avait pas été poursuivi, car âgé de moins de 12 ans.

Buddy avait immédiatement été admis au collège de médecine vétérinaire de l’université d’Etat du Mississippi. Il avait reçu plusieurs greffes de peau et des soins des paupières, gravement endommagées.

Plus de bandages pour Buddy

Depuis son sauvetage, il devait porter des bandages en permanence sur la tête et les yeux, mais ils viennent de lui être retirés. C’est ce que nous apprend un post Facebook rédigé par Sandy Williams, la directrice de l’association. « Chaque jour nouveau est une célébration de lumière et de vie pour Buddy. Ses journées au centre hospitalier universitaire sont différentes de ce qu’elles étaient. Ses yeux ne sont plus recouverts de lourds bandages. Il peut voir désormais et il adore chaque minute de sa nouvelle vie », peut-on notamment y lire.

Pour Sandy Williams, le rétablissement du chien relève quasiment du miracle. Son changement de personnalité également : « Il est joyeux, joueur et parcourt les couloirs de l'hôpital avec une grosse balle dans la bouche. Il aime les balles. Il les transporte partout pour que tout le monde puisse les voir ».

Buddy a été castré et va prochainement être traité contre la dirofilariose. Il subira également une intervention chirurgicale au niveau des paupières et devra probablement recevoir des traitements à vie. Ses yeux devront être humidifiés continuellement et il devra être protégé du soleil, sa peau étant devenue très sensible.

Une famille d’accueil en attendant l’adoption

Pour financer tous ces soins, une opération de vente de t-shirts à son effigie a été lancé et s’est soldée par un franc succès ; 9000 exemplaires ont été écoulés à ce jour, y compris en dehors des Etats-Unis.

Un Bouvier Australien d’un an avait été secouru en même temps que Buddy. Les 2 chiens sont devenus très proches l’un de l’autre, et l’association espère pouvoir les faire adopter ensemble. Pour le moment, ils ne sont pas encore prêts à rejoindre leur nouveau foyer, Buddy devant encore être soigné. Ils le seront probablement d’ici 2 mois. Entretemps, la Tunica Humane Society les confiera à une famille d’accueil.