Un chien aveugle abandonné par ses propriétaires cherche une nouvelle famille !

Parce qu’il était devenu aveugle et souffrait d’une blessure à la patte, les propriétaires de Louis le chien ont décidé de ne plus le garder. Une association l’a pris en charge et lui cherche actuellement une nouvelle famille.

Louis, un croisé Labrador-Retriever / Berger de 3 ans, attend de découvrir son nouveau foyer. Aveugle et blessé à la patte, ses anciens maîtres ne voulaient plus de lui. C’est pourtant par leur négligence que ce chien a perdu la vue et partiellement l’usage de son membre, comme le rapporte It’s Gone Viral.

Le canidé avait, en effet, souffert d’une infection oculaire que ses propriétaires n’ont pas soignée à temps. Les vétérinaires n’ont eu d’autre choix que de lui retirer les yeux pour le sauver.

Par la suite, Louis a été renversé par une voiture. Un accident lui ayant occasionné une blessure grave à la patte, qui n’a pas été traitée convenablement. Il en a gardé les séquelles et se déplace en boitant depuis.

Incapable de s’occuper de lui, sa famille a fini par prendre la décision de l’abandonner. Il a été confié à un refuge de Calexico, en Californie, où il a reçu en urgence un traitement pour sa patte. Le chien a ensuite été transféré à l’Helen Woodward Animal Center, situé à Rancho Santa Fe dans le comté de San Diego.

L’équipe de ce refuge a pris soin de lui, puis l’a confié à une famille d’accueil. Il s’adapte progressivement à son nouvel environnement et apprend à s’orienter sans la vue.

L’Helen Woodward Animal Center s’emploie à présent à une trouver une famille adoptive. Celle-ci devra remplir un certain nombre de conditions, à commencer par sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de Louis. La dame qui s’en occupe en ce moment explique qu’il adore qu’on lui accorde de l’attention, les bains de soleil et les autres chiens.

L’association offrira à ses futurs propriétaires une séance d’éducation canine gratuite et de la nourriture pour chien.