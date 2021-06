Un chien aide son meilleur ami effrayé par l’eau à récupérer son jouet pour qu’il puisse s’amuser (vidéo)

© Darcy Michael

Bien qu’étant une Golden Retriever, Charlee n’aime pas trop se mouiller et est donc désespérée lorsque son jouet est à l’eau. Heureusement, elle peut compter sur son amie Yuma pour le récupérer. Les 2 chiennes, dont les maîtres sont une femme et son fils, s’adorent.

Charlee et Yuma sont les meilleures amies du monde. Elles s’apprécient depuis leur toute première rencontre et sont toujours ravies de se retrouver.

Darcy Michael est le propriétaire de Yuma, femelle Golden Retriever. Il explique à The Dodo que Charlee est la chienne de sa mère et qu’elle séjourne régulièrement chez eux. Ainsi, les 2 « goldies » se retrouvent souvent et peuvent passer beaucoup de temps ensemble.

A la maison, Yuma n’est pas du genre à partager ses jouets. Même pas avec Charlee, malgré la belle amitié qui les unit. En revanche, lorsqu’elle est au bord de l’eau avec sa camarade, son attitude est totalement différente.

"C'est si adorable. Nous ne méritons pas les chiens"

Charlee déteste les baignades. Ce qui n’est pas commun chez les Golden Retriever, qui sont généralement à l’aise dans l’eau et de bons nageurs. Lorsqu’un jouet ou un bâton qu’elle convoite est à l’eau, elle se contente de l’observer depuis la terre ferme avec un regard plein de désespoir et de frustration. C’est là qu’intervient Yuma.

Sensible au désarroi de son amie, elle plonge aussitôt et récupère l’objet pour le donner à Charlee. La première fois que sa famille l’a vu faire, elle a eu du mal à le croire en raison de la possessivité dont elle fait preuve à la maison. Certes, il lui arrive de temps en temps de retomber dans ses « travers » et s’approprier les jouets qui flottent à la surface, mais le plus souvent, elle va volontiers les chercher pour les offrir à sa congénère.

Darcy Michael ne cache pas son admiration face au comportement de sa chienne : « C’est si adorable. On ne peut s’empêcher [dans ces moments-là] de penser que nous ne méritons pas les chiens », dit-il.