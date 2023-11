Un chien agit en héros en prenant la défense de sa maîtresse face à un individu armé d'un couteau

En s’interposant entre sa maîtresse et un individu qui l’attaquait au couteau, un chien a été blessé au visage et à la poitrine, ce qui a nécessité son transport aux urgences vétérinaires. L’acte du canidé est qualifié d’héroïque par les forces de l’ordre et bon nombre d’internautes ayant réagi à ces faits largement relayés.

Un chien et sa propriétaire ont été blessés à l’arme blanche lors d’une altercation entre cette dernière et un homme d’une quarantaine d’années, rapportait le Tri-City Herald.

L’incident a eu lieu le 26 octobre aux alentours de 21 heures locales à Dover, en Floride (Etats-Unis). D’après le bureau du shérif du comté de Hillsborough, une rixe verbale avait éclaté entre une femme qui était dans sa voiture, accompagnée de son chien, et un homme.

Le ton est monté. L’homme a brisé la vitre du véhicule côté conducteur à coups de poing, puis est rentré chez lui avant d’en ressortir armé d’un grand couteau de cuisine. Il s’en est alors pris à l’automobiliste, la blessant aux bras.

Le chien de celle-ci est intervenu courageusement pour tenter de la défendre. Ce faisant, il a été poignardé à son tour à la tête et à la poitrine.



Hillsborough County Sheriff's Office / Facebook

Le suspect a rapidement été identifié et interpellé par les adjoints du shérif du comté de Hillsborough. Il est poursuivi pour « cruauté aggravée envers un animal avec une arme et de coups et blessures graves avec une arme ».

Toute une communauté en admiration devant le courage du chien

Les forces de l’ordre dénoncent « un acte triste et répréhensible de violence domestique et de maltraitance animale qui ne sera pas toléré dans [le] comté ». Heureusement, les lésions dont souffrent le chien et sa propriétaire ne mettaient pas leurs vies en danger. Ils ont tous 2 été soignés.

« Nos pensées vont à la victime et à son courageux chien, et nos adjoints travaillent pour leur apporter l'aide dont ils ont besoin pour aller de l'avant », peut-on également lire dans le communiqué posté sur les réseaux sociaux.

De nombreux internautes ont réagi à cette publication et salué la bravoure du quadrupède. « Le chien est un héros. J'espère que tout le monde guérira et que le chien aura un steak bien mérité pour le dîner », a ainsi commenté l’un d’eux.