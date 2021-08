Un chauffeur croit apercevoir un gros chat, mais s'aperçoit qu'il s'agit d'un puma !

Du côté de Puma Watch North Wales, on pense que ces pumas pourraient s’être échappés ou avoir été abandonnés après avoir été détenus illégalement par des particuliers.

Une description qu’il a fournie à Puma Watch North Wales, une organisation recensant les félins sauvages signalés dans la région et les reportant sur une carte interactive.

Vers 2 heures de matin, le camionneur s’apprêtait à s’engager sur l’autoroute M56 quand il a vu le puma traverser la bretelle d’accès, derrière le magasin Costco. « Le chat avait l'air jeune, il était de couleur marron moucheté, à peu près de la taille d'un renard, mince mais avec de très grandes pattes et une longue queue touffue », a-t-il déclaré.

L’évènement n’a rien d’anodin, sachant que le Royaume-Uni ne compte qu’une seule espèce de chat sauvage indigène, le chat sauvage d’Ecosse (ou des Highlands) en l’occurrence. Une espèce qui est d’ailleurs menacée d’extinction. La rencontre de Dom est d’autant plus notable qu’elle est la dernière en date d’une série de signalements de ce type enregistrés ces derniers mois dans le pays.

En avril dernier, un chauffeur routier prénommé Dom circulait près du port d’Ellesmere dans le comté du Cheshire (Nord-ouest de l’Angleterre), quand il a aperçu ce qu’il croyait être un chat de grande taille. Il s’agissait, en fait, d’un puma, comme le rapporte The Standard .

Au Royaume-Uni, les signalements faisant état de la présence de grands félins sauvages en milieu urbain se multiplient ces derniers mois, notamment dans le nord du pays de Galles et la région anglaise voisine. La plus récente de ces rencontres a été faite par un camionneur, qui croyait avoir affaire à un gros chat.