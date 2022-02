Un chat disparu depuis 2 mois aperçu sur une caméra de surveillance avec un... renard !

Prise par le plus grand des hasards, une photo montrant un face-à-face surprenant entre un renard et un chat a permis à ce dernier de retrouver sa famille. Les propriétaires du félin étaient à sa recherche depuis près de 2 mois.

Carolyn Meadow vit à Saco dans le Maine (nord-est des Etats-Unis). Passionnée de nature et d’animaux, elle avait installé une caméra infrarouge derrière sa maison pour contempler l’activité nocturne de la faune locale. Elle ne s’attendait pas à ce que son dispositif donne lieu à des retrouvailles entre un chat perdu et sa famille, comme le rapporte Bangor Daily News.

L’appareil a immortalisé une scène étonnante l’après-midi du 24 novembre ; une rencontre tout à fait pacifique entre un chat et un renard. Les 2 animaux n’étaient qu’à quelques centimètres l’un de l’autre et s’observaient mutuellement.



Le chat avait été vu à plusieurs reprises dans le quartier depuis un mois. Carolyn Meadow avait peur qu’il fasse une mauvaise rencontre. Alors, quand elle a vu l’attitude du goupil à son égard, elle a été soulagée.

Shevenell Webb, biologiste au département de la pêche et de la faune du Maine, explique que « le renard commun est un prédateur opportuniste qui pourrait tuer des chats domestiques, mais ce n’est probablement pas aussi courant que cela. Les chats sont tout à fait capables de se défendre et de grimper aux arbres pour échapper aux prédateurs ». La spécialiste ajoute que la photo montre davantage une posture de curiosité chez les 2 animaux : « aucun d’eux ne semble préoccupé de se trouver aussi près de l’autre ».

Une nuit, Carolyn Meadow a pu approcher le chat et comprendre, à son comportement amical, qu’il avait très probablement une famille quelque part. Elle a pris l’habitude de le nourrir et les visites du félin étaient de plus en plus fréquentes. Puis sa belle-sœur s’est mise à parcourir les pages Facebook consacrées aux animaux perdus dans la région, pour finalement tomber sur la bonne publication.

Les propriétaires de Thumper le cherchaient depuis des semaines

Dans le post en question, on parlait d’un chat appelé Thumper qui avait disparu près de 2 mois plus tôt à Old Orchard Beach, à une poignée de kilomètres de là. Sa propriétaire Katy Kerry s’apprêtait à déménager dans l’Utah et s’était provisoirement installée dans la localité voisine d’Ocean Park, le temps de finaliser la vente de sa maison et de préparer son départ. Quelques jours après son arrivée à son domicile temporaire, Thumper s’était volatilisé.



Chelsea Tarbox, la fille de Katy Perry, explique que la famille avait adopté ce chat 5 ans auparavant et qu’il avait l’habitude de s’aventurer dehors. Il ne s’était toutefois jamais absenté aussi longtemps. Elles n’avaient jamais cessé de le chercher, sans résultat.

Katy Perry avait dû se résoudre à partir dans l’Utah sans Thumper, alors que sa fille était rentrée chez elle à Boston. La joie qu’elles ont ressenti en apprenant que le chat avait été retrouvé sain et sauf était incommensurable.

Thumper passera quelques semaines chez Chelsea Tarbox dans le Massachussetts, puis rejoindra sa maman dans l’Utah.

