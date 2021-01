Un Border Collie effrayé trouve refuge chez son voisin pour éviter l'attaque d'une meute de coyotes

Amies depuis toujours, 2 chiennes dont les propriétaires sont voisins ont dû faire face à l’attaque menée par une meute de coyote au beau milieu de la nuit. L’une d’elles a sauvé la vie de l’autre en prévenant son maître et en intervenant pour les chasser.

Voisines, Bella et Tasa sont inséparables. La première est une femelle Dogue Argentin de 53 kilogrammes, tandis que la seconde est une Border Collie de 8 ans. Les 2 chiennes se retrouvent à chaque fois qu’elles en ont l’occasion pour jouer et passer du temps ensemble.

L’attachement qu’elles ont l’une pour l’autre les amène également à se protéger mutuellement. C’est précisément ce que Bella a fait pour Tasa, comme le raconte Animal Channel.

L’incident en question a eu lieu à Magnolia dans l’Etat du Texas, il y a un an, pendant Thanksgiving. Vers 2h30 du matin, Michael Cobb, le propriétaire de Bella, a été réveillé par des aboiements étranges et par cette dernière, qui grattait la porte pour sortir. Il lui a alors ouvert et l’a suivie pour voir ce qui se passait. C’est ainsi qu’il s’est rendu compte qu’une meute de coyotes particulièrement agressifs se trouvait dans la cour arrière de sa maison.

Ils n’en avaient pas après Bella, mais son amie Tasa. Ils la pourchassaient et l’avaient même mordue. La chienne Border Collie était blessée à la patte. Elle saignait et boitait. Bella a, elle aussi, été attaquée, mais avec l’aide de son maître, elle a réussi à mettre les coyotes en fuite. C’est ce qui a sauvé Tasa.

Les images de vidéosurveillance visionnées par la suite ont permis de mieux comprendre ce qui s’était produit. Les coyotes s’étaient d’abord introduits dans la propriété de Spencer Williams, le propriétaire de Tasa, pour s’en prendre à celle-ci. Elle avait eu la bonne idée de plonger dans la piscine pour leur échapper, mais cela ne les avait pas arrêtés.

A lire aussi : Un teckel fait face à un puma sauvage et perd un œil pour sauver la vie d'un congénère !

Tasa savait toutefois où elle pouvait recevoir de l’aide : chez sa voisine Bella. Elle a donc couru vers la maison d’à côté, où elle a effectivement été défendue par la chienne Dogue Argentin.

Tasa s’est remise de sa blessure et a repris ses bonnes vieilles habitudes avec la brave Bella.