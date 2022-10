Un Berger Allemand ayant sauvé près de 40 vies durant ses 8 ans de carrière à la police reçoit les honneurs qu'il mérite

C’est la fin d’une brillante carrière au sein de la police et le début d’une nouvelle vie pour Luna, chienne héroïque qui compte des dizaines de sauvetages de personnes disparues à son actif. Après avoir pris sa retraite, elle a reçu un prix pour les précieux services qu’elle a rendus.

Les Thin Blue Paw Awards, organisés par la fondation du même nom, récompensent les chiens policiers du Royaume-Uni s’étant illustrés. Lors de l’édition 2022 qui s’est tenue en septembre, c’est une chienne à la brillante carrière et ayant récemment pris sa retraite qui a été honorée, rapportait Good News Network.

Il s’agit de Luna, femelle Berger Allemand de 10 ans. Elle vit avec l’officier de police Linda McBride, qui a été sa maîtresse depuis son arrivée dans les forces de l’ordre écossaises en décembre 2012. La famille de cette dernière compte 2 autres chiens policiers en activité, un Berger Allemand et un Cocker Anglais en l’occurrence.



Thin Blue Paw Foundation / Facebook

Luna a retrouvé la vie civile en juin dernier, clôturant une belle carrière de 8 ans au cours de laquelle elle a sauvé 38 vies humaines. La chienne avait, en effet, été entraînée à la recherche de personnes disparues. Elle et Linda McBride étaient basées à Larbert, petite ville à mi-chemin entre Glasgow et Edimbourg. Pour fêter la retraite du canidé, le duo s’est offert des vacances à la mer.

« Luna aurait continué de travailler si cela ne tenait qu’à elle. Elle était une chienne policière exceptionnelle avec qui travailler. Quand j'ai appris qu'elle avait remporté le Lifesaver Award, j'ai été époustouflée. J'ai même pleuré », confiait sa propriétaire.



Thin Blue Paw Foundation / Facebook

L’un de ces récents exploits avait eu lieu en décembre 2019. Luna s’était lancée à la recherche d’un homme vulnérable que sa famille venait de perdre de vue. La chienne avait remonté sa piste jusque dans d’épaisses broussailles, où elle l’avait découvert en état d’hypothermie, mais vivant.

« Une véritable source d’inspiration »

4 ans plus tôt, elle avait retrouvé l’extrémité d’un doigt arraché lors d’une bagarre. Grâce à elle, il avait pu être envoyé à l’hôpital, où les chirurgiens s’étaient employés à le rattacher au doigt de la victime.

« C'est stupéfiant de lire toutes les histoires dans lesquelles Luna a littéralement sauvé la vie de quelqu'un. Elle est une véritable source d’inspiration », a déclaré Kieran Stanbridge, de la Fondation Thin Blue Paw, lors de la cérémonie.

Pour Linda McBride, la force de la chienne résidait également dans sa capacité à changer radicalement de « mode » selon la situation. Ainsi, elle pouvait se montrer aussi douce et bienveillante avec les victimes que déterminée et dissuasive face aux criminels les plus dangereux auxquels elle a eu à faire face.