Un bénévole et son chien de pistage se lancent sur les traces d'un sénior malvoyant s'étant perdu

La disparition d’un octogénaire a déclenché une forte mobilisation dans une commune de Haute-Loire. Gendarmes et habitants ont ratissé le secteur, mais c’est grâce au chien pisteur du fondateur d’un club d’éducation canine que l’histoire a connu une issue heureuse.

Orus, un magnifique Berger Allemand, et son maître ont sauvé une personne disparue la veille dans les bois auvergnats, rapportait le média local La Commère 43.

Âgé de 82 ans et malvoyant, Serge sortait souvent seul et empruntait régulièrement le même circuit près de chez lui, au lieu-dit Trevas aux Villettes (43). Le samedi 12 novembre, toutefois, il tardait à rentrer de sa promenade. Dès que son aide à domicile s’en est aperçue, elle a alerté les secours.

Les recherches menées ce jour-là n’ont rien donné. Le lendemain matin, gendarmes, mairie, habitants et bénévoles se sont regroupés pour fouiller le secteur, dans l’espoir de retrouver le disparu le plus vite possible.

Des chiens ont contribué à ce bel effort collectif. Il s’agit de ceux de l’association Mars Chien 07, basée à Mars dans l’Ardèche voisine. Malgré tout la bonne volonté des participants à la battue, Serge restait introuvable. La situation devenait extrêmement dangereuse pour lui ; une 2e nuit dehors lui aurait été difficile à supporter.

Le disparu retrouvé vivant par Orus

Vers 17 heures, un ancien membre de Mars Chien 07 est arrivé avec son chien Orus. Jean-Yves Joubert est le fondateur d’une autre association, le Club d'Education Canine du Velay (CEC Velay).



Jean-Yves Joubert / Facebook

Un vêtement de Serge a été donné au Berger Allemand pour qu’il puisse le flairer. Le quadrupède s’est très vite mis sur une piste et a finalement localisé la victime. L’homme se trouvait au cœur d’une zone boisée, faible mais bel et bien en vie. Les pompiers l’ont pris en charge et transporté à l’hôpital.