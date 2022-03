Ukraine : les refuges pour animaux craignent des problèmes d'approvisionnement alimentaire à cause de l'invasion russe

En Ukraine, les refuges pour animaux subissent également la crise de plein fouet. La présence des troupes russes sur le territoire pourrait poser des problèmes d'approvisionnement en nourriture.

De violents combats ont éclaté en Ukraine, notamment dans la capitale. À cause des conflits, les refuges pour animaux craignent que les stocks de nourriture destinés à leurs protégés ne s'épuisent totalement.

Selon Newsweek, près de 50 000 animaux errent dans les rues. De nombreux refuges s'investissent quotidiennement pour les sauver, les héberger et les proposer à l'adoption.

Bien que la situation de la plupart des associations semble stable pour l'instant, des problèmes d'approvisionnement alimentaire seront à prévoir au cours des prochaines semaines. « Selon nos informations, les animaux sont vivants et ont de la nourriture pour quelques jours. Mais aucun service de livraison ne veut apporter de la nourriture », a expliqué Nastya Aboliesheva, qui travaille pour la fondation Happy Paw (Kiev).

De nombreux refuges concernés par les problèmes d'approvisionnement

Selon Nastya Aboliesheva, le refuge de Gostomel serait « le plus malheureux », car il se situe à proximité de l'aérodrome où les forces russes et ukrainiennes ont commencé à se battre le 24 février. « Pour le moment, nous savons que le refuge a de la nourriture pour quelques jours et de l'argent pour faire les courses, a expliqué Nastya, mais comme je l'ai dit, personne n'est prêt à risquer sa vie pour livrer ce qui est nécessaire. »

Pour l'heure, l'objectif principal de Happy Paw est « de ne pas arrêter de soutenir les animaux dans les refuges ». Un porte-parole d'un autre organisme basé à Kiev, le Shelter Best Friends, a indiqué que plus de 1 000 résidents félins et canins étaient actuellement hébergés.

Lors de la publication de l'article de nos confrères d'outre-Atlantique, soit le 25 février 2022, le bénévole avait affirmé qu'il restait suffisamment de nourriture... pour 2 jours. Le personnel avait été contraint de quitter les lieux pour des raisons de sécurité.

« C'est très difficile et effrayant, à la fois pour les animaux et pour nous, a expliqué le porte-parole du refuge, en raison des combats, les fournisseurs de nourriture pour animaux ne livrent pas. Nous avons donc besoin d'aide pour l'approvisionnement. »

Protéger les animaux

La fondation Happy Paw donne régulièrement des nouvelles des refuges sur sa page Facebook. Ces derniers essayent tous de maintenir leur navire à flot.

« Les animaux ne comprennent pas ce qu'il se passe, et ils ont besoin de nourriture, de traitements... Les gens doivent rester auprès d'eux ou les évacuer », a poursuivi Nastya Aboliesheva. La fondation a aussi exhorté les propriétaires à garder leurs chiens en laisse, et à inscrire leur nom ainsi que leur adresse sur leur collier, au cas où ils se perdraient.

Depuis quelques jours, de nombreuses photos représentant des familles se cachant dans les abris souterrains avec leurs animaux de compagnie circulent sur les réseaux sociaux, et émeuvent pléthore d'internautes.