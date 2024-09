Trois chiens proches de la noyade sauvés d’un canal en crue grâce à leurs aboiements qui ont alerté les secours

L’épreuve a dû être extrêmement angoissante pour les 3 chiens s’étant retrouvés dans un canal en crue dans une commune gardoise située à une poignée de kilomètres d’Avignon. Cela faisait plusieurs heures qu’ils se débattaient pour rester à la surface et s’époumonaient à appeler à l’aide en aboyant. Leurs cris de détresse ont fini par être entendus.

Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus à temps pour sauver 3 chiens tombés dans un canal et à bout de forces, rapportait France 3 Occitanie le lundi 9 septembre.

L’intervention a eu lieu à 6h30 ce matin-là, à Pujaut (30) près d’Avignon (84). Durant tout le weekend, de fortes pluies s’étaient abattues sur la région, gonflant les débits des cours d’eaux et notamment des roubines, des petits canaux d’irrigation et d’assainissement. C’est justement dans l’une d’elles que 3 chiens étaient pris au piège, ne pouvant s’en extirper à cause des pentes abruptes.



Sapeurs-pompiers du Gard / Facebook

« Un des chiens a parcouru 10 km »

Les quadrupèdes, 2 Dogues Argentins et un Berger Australien, avaient passé des heures à essayer de garder la tête hors de l’eau. Ils étaient épuisés, mais ont trouvé la force d’aboyer, ce qui a attiré l’attention de passants qui ont aussitôt appelé les secours.

Le SDIS 30 (Service Départemental d’Incendie et de Secours du Gard) a envoyé ses sapeurs-pompiers sur les lieux. Ils étaient accompagnés par l’Unité de Sauvetage et d'Intervention Animalière (USIA), basée à Saint-Gilles.

« Un des chiens a parcouru 10 km », d’après la page Facebook des sapeurs-pompiers du Gard. Nicolas Baro, commandant de l’USIA, précise qu’il s’agit du Berger Australien et que celui-ci était parti de Villeneuve-lès-Avignon.

Les 3 chiens sont sains et saufs et de retour auprès de leurs propriétaires

Les intervenants ont enfilé leurs combinaisons spécialement conçues pour les protéger des morsures de chiens. Sécurisés par une corde, ils ont utilisé un lasso de capture pour rattraper les 3 loulous et les ramener sur la terre ferme.



Sapeurs-pompiers du Gard / Facebook

Bien que trempés, secoués et extrêmement fatigués, les rescapés étaient indemnes. Peu après, ils ont pu retrouver leurs maîtres, ces derniers ayant été contactés par les membres de l’USIA qui ont passé les chiens au lecteur de puce d’identification.