Adoptée au refuge, une Greyhound est rejetée à plusieurs reprises par l'autre chien de sa nouvelle famille, mais elle persévère (vidéo)

Bruno était jusque-là le seul chien de la famille. Au départ, il n’a pas vu l’arrivée de sa congénère Poppy d’un bon œil, d’autant plus qu’il se méfiait de ses semblables depuis un incident dont il avait été victime dans sa jeunesse. La chienne était néanmoins déterminée à en faire son ami.

Adopter un 2e chien est une démarche plus que louable, surtout lorsque le nouveau venu est issu d’un refuge, mais elle implique de garder à l’esprit que l’entente entre les congénères peut mettre du temps à se créer. Si, dans certains cas, l’animal déjà en place et celui qui vient d’être adopté peuvent devenir amis quasi instantanément, dans d’autres, la relation est plus complexe.

C’est ce qui s’est passé pour Poppy et Bruno, 2 chiens protagonistes de la vidéo ci-dessous, partagée le 4 novembre 2024 sur Instagram et relayée par Parade Pets.

Poppy est une femelle Greyhound, vedette du compte Instagram « misspoppy.thegrey » que suivent 20 000 followers. Elle vit en Australie et sa propriétaire Emma Graf milite contre les courses de Lévriers et toute forme d’exploitation d’animaux.

En adoptant Poppy dans un refuge, elle se doutait que son chien Bruno risquait de se montrer méfiant à l’égard de la chienne. Il était « l’enfant unique » de la famille jusque-là et, d’après sa maîtresse, il avait été attaqué lorsqu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot. Cet épisode l’avait traumatisé.

La Greyhound a essayé plus d’une fois de gagner la sympathie de Bruno, mais celui-ci repoussait sèchement chacune de ses tentatives ou préférait s’éloigner. Elle n’a toutefois jamais baissé les pattes et a poursuivi ses efforts pour se faire accepter de son aîné.



misspoppy.thegrey / Instagram

« Adopter Poppy en valait largement la peine »

Elle a fini par avoir gain de cause. Petit à petit, Bruno a appris à tolérer sa présence, puis à l’apprécier. Désormais, lui et Poppy prennent leurs repas côte à côte sans la moindre tension et font la sieste sur le même lit.



misspoppy.thegrey / Instagram

Leur propriétaire explique que cette évolution spectaculaire s’est faite sur 6 mois. « Si vous envisagez d'adopter un Greyhound avec des animaux de compagnie de plus petite taille, il est important de se rappeler que chaque chien est différent et que certains Lévriers peuvent coexister avec des petits chiens et des chats », conseille-t-elle.



misspoppy.thegrey / Instagram

« Nous sommes très heureux d’avoir pris le temps de trouver la bonne compagne pour Bruno. Adopter Poppy en valait largement la peine », conclut la propriétaire.