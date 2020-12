Touché par la réaction de son Golden Retriever effrayé par un escalator, ce propriétaire trouve la solution parfaite ! (Vidéo)

Visiblement pas habitué à emprunter les escalators, un chien a refusé d’aller plus loin quand il s’est retrouvé au pied de l’un d’eux dans un centre commercial. Comme il fallait quand-même monter à l’étage, son maître a dû improviser.

Les escalators peuvent être déroutants pour les chiens. Ces marches qui défilent, apparaissent plates, puis se déploient pour prendre de la hauteur, ont effectivement de quoi laisser nos amis à 4 pattes perplexes, voire les décourager. Certains humains peuvent, eux aussi, éprouver quelques difficultés en empruntant les escaliers roulants. Que dire alors des canidés, même ceux habitués à l’exercice.

C’est justement un chien intimidé par un escalator que l’on peut voir dans cette vidéo pleine de tendresse, relayée par Animal Channel. Quoique publiée il y a 2 ans sur la plateforme YouTube, elle mérite amplement d’être découverte ou redécouverte. Avec plus de 1,2 million de vues à son actif, la séquence est devenue largement virale depuis.

Le quadrupède en question, un Golden Retriever, accompagne son maître dans un centre commercial. L’homme s’apprête à monter à l’étage via l’escalier roulant, mais en s’approchant de celui-ci, le chien s’est arrêté net et s’est baissé pour faire comprendre qu’il avait peur.

L’homme n’a pas insisté. Il a estimé qu’il ne servait à rien de le forcer à prendre l’escalator, sauf à lui causer stress et traumatisme. Il savait ce qu’il avait à faire ; il l’a pris dans ses bras. Un peu plus rassuré, le Golden Retriever s’est accroché à son papa en se laissant emmener jusqu’en haut, le tout sous les regards et sourires à la fois amusés et attendris des témoins. Dont la personne qui a filmé la scène…

A lire aussi : Une femme arrive dans un refuge avec l'idée d'adopter le chien le plus triste et solitaire. Émue, elle repart avec deux d'entre eux !