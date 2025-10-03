Tendance : acheter les croquettes de son chat ou de son chien en pharmacie

Les grandes surfaces, les animaleries et les magasins spécialisés ne sont pas les seuls lieux où acquérir les repas de votre chat ou de votre chien. Il est possible de les acheter en pharmacie. D’après le magazine Vetofficine (n°23), les ventes des produits vétérinaires dans les officines ont connu une forte hausse en 2024 (+12%) et l'année 2025 reste dans le vert malgré la crise de la consommation. La nutrition pour les animaux de compagnie suit dans une moindre mesure la même tendance positive. Parmi les marques de petfood présentes sur le marché, LAPSA reste le leader avec + de 60 % de part de marché, face aux géants (Royal Canin, Hills), et aux spécialistes (VetoNUT) . Quelles sont les principales caractéristiques de ce laboratoire ? Pourquoi opter pour des croquettes en pharmacie ? Faisons le point.

Pourquoi choisir des croquettes pour chat ou chien en pharmacie ?

En France, près de 5 000 pharmacies proposent un rayon vétérinaire, dans lequel vous pouvez mettre la patte sur des soins et médicaments pour animaux, et de plus en plus souvent des croquettes répondant aux besoins spécifiques de votre chat ou de votre chien. Selon le magazine Vetofficine, piloté par le vétérinaire et chef d'entreprise Philippe Obadia, une personne sur deux poussant la porte d’une officine est propriétaire d’un animal de compagnie.

Lieu de proximité, d’écoute et d’expertise, elle permet d’informer et de guider les clients dans leurs achats pour répondre à leurs besoins. Eh oui ! En plus de contrôler les indications de prescriptions avant la délivrance de médicaments, de veiller à la bonne dispensation de ces derniers ou encore de s’assurer que le patient prend correctement son traitement, ces pharmaciens sont disponibles pour répondre aux questions liées à la santé ou à la nutrition de nos petits compagnons, et d’apporter des solutions.

Chiots, chatons, animaux adultes, seniors, sportifs, stérilisés… Chaque boule de poils est unique. Si vous partez en quête d’un aliment correspondant aux besoins spécifiques de votre ami à fourrure, ces pharmaciens sont capables de vous fournir des conseils personnalisés : ils ont choisi de développer leur rayon vétérinaire parce qu'ils aiment les animaux dont ils savent qu'aujourd'hui, ils font eux aussi de partie de la famille. À travers une discussion de qualité, ils analysent le profil de votre canidé ou de votre félin (race, âge, poids, mode de vie, niveau d’activité physique…) afin de cibler les croquettes les plus adaptées.

Information en plus et pas des moindres : il existe des formations pour développer l’expertise vétérinaire des pharmaciens. Le Laboratoire de la Santé Animale (LAPSA) met notamment à leur disposition des masters classes sur la nutrition des chiens et des chats.

Croquettes de pharmacie : une réponse aux attentes des maîtres exigeants ?

Lieu de confiance pour dénicher des produits vétérinaires et des aliments pour animaux, la pharmacie répond aux attentes des propriétaires les plus exigeants. Différentes marques spécialistes d’alimentation pour les chats et les chiens sont d’ailleurs présentes dans les officines, comme VetoNUT ou encore LAPSA, qui détient 60 % de part du marché.

Qualité, traçabilité et transparence

Avant de pouvoir être mis sur le marché, les produits alimentaires pour animaux de compagnie disponibles en pharmacie doivent passer par une série de tests rigoureux. Une attention particulière est portée à leur sécurité et leur conformité avec les réglementations en vigueur, et leurs recettes sont plutôt de véritables formules de laboratoire, qui intègrent en particulier ces fameux prébiotiques et probiotiques qui ont révolutionné l’alimentation humaine il y a près de 20 ans.

Autres gages de confiance et de tranquillité d’esprit ? La traçabilité sans faille et la transparence sur les processus de fabrication.

Dans le rayon vétérinaire de près de 5 000 officines, vous pouvez aisément flairer l’alimentation la plus adaptée à votre fidèle compagnon. Croquettes, pâtées, mousses, effilés pour chiot ou chaton, chien ou chat sensible, allergique, en surpoids ou avec des problèmes de peau, sportif, âgé, stérilisé… Les produits sont divers et variés pour répondre au mieux aux besoins de votre boule de poils adorée, car – rappelons-le – l’alimentation est au cœur de la santé animale.

Nous retrouvons d’ailleurs ce credo chez LAPSA, qui développe et fabrique des produits experts en France, recommandés et vendus en pharmacie (98 % de satisfaction !). À la pointe de l’innovation et de la connaissance du microbiote, la marque offre des aliments complets adaptés à votre chat ou votre chien pour sa santé et son bien-être.

Les croquettes LAPSA : les nouveaux aliments pour chien et chat à la frontière entre alimentation et santé ?

Les recettes sont formulées par des vétérinaires nutritionnistes : ils intègrent une bonne louche de vitamines, d’oligo-éléments, d’oméga 3 et 6, de prébiotiques, ainsi que de probiotiques pour prendre soin du microbiote de votre fidèle compagnon.

Quels que soient sa taille (petite, moyenne ou grande race), son âge (chiot/chaton, adulte, senior) et ses besoins particuliers (peau sensible, digestion difficile, troubles urinaires…), LAPSA a l’aliment qu’il lui faut sous la patte.

Acteur majeur sur le marché, LAPSA collabore avec plus de 4 000 pharmacies. Grâce à ce partenariat, vos achats dans une officine sont accompagnés des conseils éclairés de votre pharmacien pour prendre soin de votre chat ou de votre chien.

Enfin, la marque propose des prix justes « pour rendre l’alimentation premium accessible au plus grand nombre », comme elle l’explique sur son site web.

Qu’en pensent les pharmaciens ?

Comme en témoignent ces pharmaciennes LAPSA interviewées cet été, passée la 1ère surprise de leurs clients de trouver des croquettes en pharmacie, ces derniers semblent vite apprécier la formule qu’ils trouvent pratique, utile et rassurante pour la santé de leur animal.

Ce qu’il faut savoir avant d’acheter les croquettes de votre animal en pharmacie

Pour préserver la santé et le bien-être de votre animal, il est primordial de lui fournir une alimentation adaptée à ses besoins uniques. Avant d’acheter des croquettes, nous vous recommandons vivement de vous informer sur les attentes de votre compagnon à 4 pattes en matière de nutrition.

Lors de vos petites emplettes dans une officine, le dialogue avec le pharmacien demeure essentiel pour déterminer l’aliment répondant au mieux aux besoins nutritionnels de votre boule de poils.

Pour terminer ce tour d’horizon, vous pourriez facilement vous dire que le coût des produits alimentaires pour animaux de compagnie disponibles dans ce type d’établissement est élevé. Comme le souligne Vetofficine dans son dossier intitulé 10 Règles pour réussir en pharmacie, leur tarif « est plus compétitif que celui des aliments vendus chez le vétérinaire, pour une qualité tout à fait comparable » ! À titre d’exemple, le prix des croquettes LAPSA varie entre 5,41 et 15,98 € le kg pour les produits les plus spécialisés (croquettes ONP, à Objectif Nutritionnel Particulier).

Ainsi, ce n’est pas parce que ces produits sont vendus en pharmacie, qu’ils sont forcément plus chers !

Des milliers de pharmacies relaient la campagne Ramène ton toutou Cet été, les abandons ont encore empiré avec 60 000 abandons supplémentaires enregistrés par les refuges. Du 6 octobre au 9 novembre, LAPSA et ses 4 000 pharmacies partenaires lancent la campagne solidaire. 6 repas gratuits seront offerts aux refuges pour chaque sac de croquettes LAPSA acheté ! À cette belle idée s’ajoute un programme d’animation spécial : - En pharmacie : pour les clients et clientes curieux de découvrir pourquoi les pharmacies se mettent à vendre des croquettes pour la santé de nos loulous, rendez leur visite, une surprise vous attend ! - Sur les réseaux sociaux, LAPSA lance un grand jeu concours RAMENE TON TOUTOU EN PHOTO sur le site lapsa-lab.fr. À gagner 1 an de croquettes LAPSA gratuites, adaptées à votre animal.

Plus d’infos sur lapsa-lab.fr.