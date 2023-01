Témoin de l'horreur et blessé par balles, un chien se bat pour rester en vie pendant 2 semaines

Se remettre d’un tel traumatisme semble quasiment impossible, mais Luca l’a bien fait et il a bénéficié pour cela de l’aide précieuse d’une équipe de bénévoles dévouée. 2 semaines après avoir blessé par balles et avoir vu 2 de ses êtres chers perdre la vie, ce chien a droit à un nouveau départ.

Un chien ayant miraculeusement survécu à des tirs d’armes à feu a trouvé une nouvelle famille après la disparition tragique et brutale de la sienne. Un récit rapporté par WRIC le dimanche 29 janvier.

Samedi dernier, le refuge Richmond Animal Care and Control, situé en Virginie (Etats-Unis), annonçait sur Facebook une merveilleuse nouvelle au sujet d’un rescapé. Luca, Berger Allemand s’étant remis de blessures par balles, a été adopté.

Les photos partagées par la structure d’accueil montrent le canidé posant aux côtés de ses nouveaux maîtres et de leur chienne, une Golden Retriever appelée Luna. D’après le post en question, le courant passait déjà très bien entre les 2 quadrupèdes.

Luca pourra compter sur cet adorable trio pour l’aider à oublier les traumatismes tant psychologiques que physiques qu’il avait vécus seulement 2 semaines plus tôt.

Le samedi 14 janvier, en effet, il se trouvait dans un appartement de la ville de Richmond quand Lee Blair, 49 ans, avait tiré sur sa mère Kathy Brashier, 68 ans, provoquant son décès. L’homme avait également ciblé Luca avant de se donner la mort.

« Un miracle qu’il ait survécu »

C’est donc à une scène des plus horribles que les forces de l’ordre avaient été confrontés en entrant dans le logement ce jour-là. Le Berger Allemand avait été conduit aux urgences vétérinaires, où on avait relevé des fragments de balles dans son cou et sa tête.



Richmond Animal Care and Control / Facebook

« C’est un miracle qu’il ait survécu. Les victimes n'auraient été découvertes que plus de 20 heures après les tirs », indiquait alors le Richmond Animal Care and Control. Son pronostic vital était encore réservé à ce moment-là.

En fin de semaine dernière, les nouvelles étaient rassurantes au sujet du chien. Dans une vidéo publiée par le refuge, on pouvait voir un Luca plein d’entrain, parfaitement remis de ses blessures et s’amusant avec ses jouets dans le jardin de sa famille d’accueil.

A lire aussi : Une femme vend sa voiture et pioche dans son héritage pour payer l’opération de son Chihuahua, atteint d’une maladie cardiaque

Son nouveau propriétaire n’est autre que l’un des policiers l’ayant secouru le jour de la découverte du drame.