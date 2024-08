Surprise par une personne lui tendant un chiot dont elle ne voulait plus, une policière en prend soin et ne peut plus s'en séparer

Courtney Tongue fait partie de la police du comté des Midlands de l’Ouest (West Midlands Police) en Angleterre. Elle est désormais aussi l’heureuse propriétaire d’un chiot qu’elle a secouru lors de l’une de ses récentes patrouilles, rapportait la BBC.

La policière était, en effet, en service dans le centre-ville de Walsall quand elle a été abordée par une dame qui tenait un sac de transport. A l’intérieur se trouvait un chiot Cocker Anglais à la robe noire, encore trop jeune pour être séparé de sa mère puisqu’il n’était âgé que d’un mois. La personne en question a dit à Courtney Tongue qu’elle n’était plus en mesure de garder le petit canidé pour une raison qui n’a pas été précisée.

Courtney Tongue est tombée amoureuse du chiot dès l’instant où elle a posé les yeux sur lui. Ou plutôt sur elle, puisqu’il s’agit d’une femelle. « Elle était minuscule, maigre et n’avait pas eu le meilleur des départs dans la vie. J’ai tout de suite décidé de m’occuper d’elle », raconte sa bienfaitrice à la BBC.



West Midlands Police / X

La policière a emmené sa petite protégée dans ses locaux, le Walsall Council’s Civic Centre en l’occurrence, où ses collègues sont, eux aussi, tombés sous le charme de cette dernière. Ils lui ont rapidement trouvé un joli nom : Bella.

« Bella se porte très bien. Elle a pris beaucoup de poids. Elle est si affectueuse et apprend très vite », indique Courtney Tongue, qui ajoute que la jeune chienne a déjà appris quelques ordres de base et des exercices simples d’agility.



West Midlands Police / X

« Elle adore se rouler dans l'eau et creuser des trous, poursuit celle qui l’a officiellement adoptée. Elle aime ses jouets et n'en manque jamais vraiment. »

Malgré un sevrage précoce et son abandon par son ancienne propriétaire, la chienne grandit dans des conditions optimales grâce à cette policière au grand cœur qui n’a pas hésité à dépasser ses fonctions pour lui offrir la vie heureuse qu’elle mérite.

'And they call it puppy love’ – it certainly was for one of our caring #Walsall officers who rescued an unwanted puppy in the town centre and took her home for a happy ever after. ????????



Read more - https://t.co/OvzQRa4W2N pic.twitter.com/2D7TcQWPdW