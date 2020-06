Surpris par des pleurs venant du ciel, des passants découvrent au 12e étage un chaton paniqué et pris au piège

© Animals Lebanon

Un chaton s’était retrouvé tout en haut d’un immeuble en construction, sous un soleil de plomb et sans eau. Des bénévoles sont intervenus dès qu’ils l’ont su.

Le sauvetage de Squeaky avait eu lieu en juin 2017 à Beyrouth, capitale du Liban. Cela faisait des jours que le malheureux chaton miaulait sa détresse, jusqu’à en perdre la voix quasiment. Il se trouvait au 12e étage d’un bâtiment en construction, jusqu’à ce qu’un voisin s’en rende compte et alerte l’association Animals Lebanon.

Maggie Shaarawi , vice présidente de l’organisation, raconte à The Dodo que le chaton « se trouvait sur le toit de l’immeuble depuis au moins 5 jours », ajoutant qu’il « faisait très chaud et qu’il n’y avait pas d’eau ». Que le jeune félin ait survécu dans ces conditions, cela relevait du miracle, d’après elle.

Comment le chaton était-il parvenu jusque-là ? C’était un mystère, mais Maggie Shaarawi pense qu’il était né sur le chantier et que, à un moment donné, il avait été séparé de sa mère. Désorienté et dans la pénombre, il avait certainement monté un par un les étages en suivant son instinct, et ne savait plus comment redescendre.

Comme il ne se laissait pas approcher, l’équipe d’Animals Lebanon a dû installer un piège, constitué d’une cage dans laquelle une boîte de thon était placée, de manière à l’y attirer. 18 heures plus tard, le stratagème a porté ses fruits. Les bénévoles l’ont emmené chez le vétérinaire, qui l’a réhydraté et soigné. Le petit félin avait, en effet, attrapé une maladie virale. Il était également affamé, bien évidemment.

Placé sous antibiotiques et ayant reçu d’autres traitements, le chaton a retrouvé la forme en quelques jours. Ce sont les gens d’Animals Lebanon qui l’ont appelé Squeaky (« grinçant » en anglais), en raison de son miaulement assez particulier. Il est d’ailleurs possible de l’entendre dans la vidéo ci-dessous :

Squeaky a été confié à une famille d’accueil. Une chance que tous les chats du pays n’ont pas forcément. Les associations de protection animale y ont, en effet, fort à faire, vu le nombre d’animaux livrés à eux-mêmes et la politique menée par les autorités à leur égard. De nombreux chats et chiens des rues ont, en effet, été empoisonnés. Une action qui a également fait des victimes parmi les animaux qui avaient des familles.