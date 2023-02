Suite à la disparition de leur maître, 2 chiens de 17 ans sont admis dans un refuge et peinent à trouver une nouvelle famille

Au Dogs Trust Evesham, on n’a jamais rencontré de chiens aussi âgés que Teddy et Sheba. Ces 2 toutous, admis en novembre dernier, ont 17 ans. Ils ont été contraints d’y faire leur arrivée suite à la disparition de leur maître, jour où « leur monde s’est écroulé », confiait Chris Slight, responsable du refuge.

« Il est très difficile pour nous de leur trouver une famille parce qu’ils sont âgés, et doivent être adoptés ensemble impérativement », ajoute-t-il. Pourtant, les chiens séniors ont leurs propres atouts. « Ils vous demanderont moins d’exercice, et bien qu’ils soient un peu moins dynamiques que les plus jeunes, ils peuvent être tout aussi drôles et joueurs ».

Les vétérans ont également acquis une « sagesse » que les autres n’ont pas, et font les « compagnons parfaits » pour la sieste à toute heure de la journée. Les bénévoles de Dogs Trust ont vraiment tout fait pour mettre les qualités de Teddy et Sheba en avant, mais pendant plusieurs semaines, les visiteurs du refuge ne s’arrêteront jamais devant leur chenil.

La rencontre qui change tout

Le futur incertain de ces chiens a pris une autre tournure lorsqu’ils ont rencontré une promeneuse bénévole, Sue Lewis. La sexagénaire, attristée par le décès de son toutou, Muttley, s’était réfugiée dans cette charité pour panser ses blessures, rapporte le Mirror.

« J’ai fait comme j’ai pu pour combler le vide laissé par son absence. Mon époux, Pete, n’était pas prêt à accueillir un nouvel ami à 4 pattes dans nos vies, mais quand j’ai croisé la route de Teddy et Sheba, j’en suis immédiatement tombée amoureuse » confie-t-elle.

Sue promenait des dizaines de toutous tous les jours, mais elle a eu le cœur brisé lorsqu’elle a appris l’histoire des 2 chiens séniors. « J’ai demandé à l’un de mes collègues, Callum : "Penses-tu qu’ils aimeraient venir vivre avec moi ?", et le reste appartient à l’histoire... ».

L’idée de savoir Teddy et Sheba seuls au refuge était insupportable aux yeux de Sue. Elle a décidé, d’un commun accord avec son mari, d’offrir une retraite paisible à ces 2 chiens. Ils se sont intégrés à merveille au sein de leur nouveau foyer, et remuent la queue dès que leurs anges gardiens passent la porte. Ils leur seront éternellement reconnaissants de leur avoir donné cette seconde chance.

« Je sais qu’ils seront très heureux tous ensemble. C’est l’issue parfaite pour tout le monde, finalement. Sue et Pete s’assureront qu’ils reçoivent tout ce qu’ils souhaitent dans leur nouvelle maison » a conclu Chris Slight.