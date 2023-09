Sublimez votre chat ou chien avec la collection raffinée « Jeux d'enfants » signée Bonpoint et French Bandit

Vous connaissez le film Jeux d'enfants, avec Guillaume Canet et Marion Cotillard ? Les 3 petits mots de ce titre se rapportent à une nouvelle gamme d’accessoires tendance pour animaux de compagnie. « Une collection entière pour dire "je t’aime" » à votre meilleur ami à fourrure…

Eh oui, nos fidèles animaux ont aussi le droit de se pavaner avec des accessoires stylés et de haute qualité, quel que soit le temps, l’occasion ou encore la saison ! Pour préparer l’automne et l’hiver, 2 emblèmes de la mode ont ainsi joint leurs compétences en donnant naissance à la collection originale « Jeux d’enfants ».

© Bonpoint & French Bandit

En effet, French Bandit, qui a conquis le cœur des propriétaires à travers ses créations élégantes, design et confortables à destination des animaux de compagnie, a lancé une collaboration inédite avec Bonpoint. Maison de mode dédiée aux plus jeunes et reconnue dans le monde entier pour ses multiples qualités – dont son souci du détail –, elle « accueille les chiens et les chats comme de réels membres de la famille ».

La collection « Jeux d’enfants » associe le savoir-faire de French Bandit en matière de design et l’esthétique raffinée de Bonpoint. Que demandez de plus ?

© Bonpoint & French Bandit

Une collection au poil qui propose 7 modèles d’accessoires pour chiens et chats

Vous désirez offrir ce qu’il y a de meilleur à votre boule de poils adorée, et mettre en valeur sa beauté naturelle avec des accessoires ayant du chien ? Nous vous invitons à braquer votre loupe sur la collection « Jeux d’enfants » !

7 modèles déclinés en nuances délicates (bleu marine et rouge coquelicot, ornés d’un motif à pois coquet) vous mettront à coup sûr des étoiles dans les yeux : un collier (37 €) ; un bandana (47 €) ; un harnais (75 €) ; une laisse de 120 cm (55 €) ou de 220 cm (80 €) ; une pochette (35 €) ; une médaille (18 €).

A lire aussi : Jugée « trop vieille et inutile », une chienne de 21 ans est abandonnée par son maître

© Bonpoint & French Bandit

Vous souhaitez habiller votre muse avec style de la tête aux pattes ? Alors à vos marques, prêts… shoppez !

La collection « Jeux d’enfants » est à retrouver dès le 15 septembre 2023 sur les boutiques en ligne de Bonpoint et de French Bandit.