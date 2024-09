La SPA lance l'initiative "Une semaine pour bouger avec son animal" : du 9 au 15 septembre, dépensez-vous avec votre boule de poils et partagez votre expérience

Du 9 au 15 septembre, la SPA vous invite à vous dépenser avec votre compagnon à fourrure et à partager vos moments partagés d’activité sportive et de complicité sur Instagram sous le hashtag #SemaineBougerAvecSonAnimal.

Intitulée « Une semaine pour bouger avec son animal » et initiant le mouvement « Bouge30minutes », cette initiative est lancée par la SPA en partenariat avec le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques (MSJOP) dans le cadre de la Grande Cause nationale pour l’année 2024 qui, rappelons-le, est la promotion de l’activité physique et sportive.

Concrètement, la SPA et le MSJOP encouragent les propriétaires à consacrer au moins 30 minutes par jour à une activité physique et sportive en compagnie de leur chien.

Adopter un mode de vie actif avec son animal de compagnie comporte des bienfaits pour la santé et le bien-être, tant du côté de ce dernier que de son maître. Une étude réalisée par des chercheurs suédois démontrait qu’avoir un chien est un moyen de prolonger sa propre espérance de vie, en réduisant de 36% le risque de mortalité cardiovasculaire.

« Cette convention marque une collaboration originale et pleine de sens entre la cause animale et les bienfaits du sport, souligne Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA. Elle met en valeur la relation entre l’Homme et l’Animal et les bénéfices qu’ils s’apportent mutuellement. Nous tenons à remercier nos partenaires pour cette belle opération ».



Les chiens, « d’excellents compagnons pour bouger chaque jour »

De son côté, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, se dit « ravie de ce partenariat qui associe l’encouragement à l’activité physique et sportive pour tous au bien-être animal, et en particulier des chiens ». Amélie Oudéa-Castéra rappelle ainsi que nos amis canins « sont d’excellents compagnons pour bouger chaque jour » et qu’ils peuvent nous aider à atteindre l’objectif de la campagne, qui est « qu’à tous les âges, sur tous les territoires et quelle que soit la condition physique, on puisse pratique 30’ par jour ».

Canicross, agility, dog-surfing, randonnée, dog-surfing, cani-VTT… Ce ne sont pas les idées d’activités partagées qui manquent. Tout un chacun peut trouver son bonheur parmi la multitude de disciplines en optant pour celle qui est la mieux adaptée à son profil et à celui de son chien.

La campagne d’influence « Une semaine pour bouger avec son animal » lancée par la SPA et le MSJOP bénéficie également du concours de l’Agence Nationale du Sport et du CIC.