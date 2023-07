Soulagée d’avoir été sauvée de la rue, cette chienne esquisse un doux sourire sur son visage (vidéo)

Pendant de longues années, Kit n’a connu que la rue, en Turquie. En faisant la rencontre de ses anges gardiens, la chienne a pu tirer un trait sur un passé douloureux, et a trouvé une manière touchante d’exprimer sa reconnaissance.

Kit, une croisée Golden Retriever, a longtemps vécu dans les rues de Turquie. Ce n’est qu’à l’âge de 10 ans que la chienne a pu s’offrir une vie meilleure : elle a voyagé jusqu’aux États-Unis pour y faire la rencontre de sa nouvelle maîtresse, Lindsay Paluba.

Un passé éprouvant

La chienne était épuisée par toutes ces années d’errance, mais elle était heureuse d’enfin connaître la chaleur d’un foyer. « Elle était très maigre, toutes ses dents de devant étaient usées, et il lui manquait toute la fourrure sur le ventre et sur le cou », explique Lindsay à The Dodo.

« Kit a dû se faire arracher toutes les dents de devant, et maintenant, elle a le plus beau des sourires édentés ! » poursuit-elle.

@hangingwith_henry / Instagram

Après avoir passé la majeure partie de sa vie dans la rue, Kit a trouvé confort et sécurité dans le foyer de Lindsay. « Son panier était vraiment un endroit sûr pour elle. Dès qu’elle le voyait, elle s’y précipitait et n’en bougeait plus », raconte sa nouvelle maîtresse.

Nerveuse à ses débuts, Kit a fini par comprendre qu’elle était bel et bien chez elle et qu’elle pouvait faire confiance à ses nouveaux frères et soeurs à fourrure. La chienne, fan de caresses, voulait libérer tout l’amour qu’elle avait en elle, mais elle n’était pas encore tout à fait prête à le faire.

Un sourire irrésistible

Elle a alors commencé à remuer la queue, puis à esquisser un timide sourire qui a fait fondre sa maîtresse. « Il n’a fallu que quelques jours pour que son sourire et les mouvements de sa queue passent de la nervosité à la joie », se réjouit Lindsay.

En raison de son état de santé, Kit ne pouvait pas interagir pleinement avec ses frères et sœurs, mais cela ne l'a pas empêchée d'être obsédée par eux ! « Elle adore les suivre partout et remuer la queue, confie Lindsay. Je pense qu'ils l'aident à se sentir en sécurité. »

« Une chienne parfaite »

Aujourd’hui, Kit se porte mieux que jamais. Sa personnalité s’épanouit de jour en jour. Autrefois timide, elle s’est désormais « emparée de tous les paniers pour chiens de la maison » et « fait officiellement partie de la famille ».

A lire aussi : Une femme a trouvé un moyen d’emmener son chien sénior en balade sans le fatiguer (vidéo)

La chienne suit toujours un traitement pour sa peau et son poids, mais heureusement, elle a la meilleure famille qui soit à ses côtés. Kit ne laisse rien l’empêcher de vivre pleinement sa vie. « Elle a maintenant un sourire permanent sur le visage. C’est une chienne parfaite. Nous l’aimons tellement », a conclu Lindsay.