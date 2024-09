Son frère canin est sourd, alors cette chienne le prévient dès que ses propriétaires rentrent du travail (vidéo)

Les chiens peuvent nouer des liens uniques avec leurs propriétaires, mais également avec les autres animaux de la maison. Maisy et Levi sont inséparables depuis le premier jour de leur rencontre. Ils partagent tout ensemble et sont d’une complicité édifiante.

Maisy, un Golden Retriever et Levi, un Berger Australien, partagent la même maison, mais vivent dans 2 mondes différents. En effet, le second évolue dans un environnement totalement silencieux, car il est sourd. Cette différence n’a jamais impacté l’amitié entre les 2 canidés et, au contraire, l’a même renforcée.

Maisy est entrée dans la vie de Levi en 2022. À l’époque, la boule de poils n’était qu’un chiot et ses propriétaires l’avaient introduite minutieusement chez eux. Dès les premières minutes, Levi n’avait d’yeux que pour le petit chien et le suivait à travers toute la maison.

Une preuve d’affection indéniable

Depuis ce jour, les toutous n’ont cessé de se rapprocher jusqu’à devenir inséparables. Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Parade Pets, on découvre les canidés plus complices que jamais à l’occasion d’un adorable rituel. Levi et Maisy étaient seuls à la maison quand leurs propriétaires ont fait leur entrée.

En les entendant, la chienne s’est levée pour aller leur faire la fête, puis est allée rejoindre Levi, encore endormie sur le canapé. Celui-ci n’avait évidemment pas entendu ses maîtres entrer, mais sa précieuse amie était là pour le prévenir. Il se lève alors aussitôt pour accueillir ses humains tant aimés.

Cette vidéo touchante est devenue virale sur les réseaux sociaux, comptabilisant plus de 8 millions de vues. Émus, de nombreux internautes ont commenté ces douces images : « Elle le réveille si délicatement pour le prévenir », écrivait une utilisatrice de la plateforme, « C’est la chose la plus douce que j’ai vue aujourd’hui » partageait une autre personne.

Certains ont également fait part de leur expérience personnelle avec un chien sourd : « Mon Husky de 3 ans est devenu le chien-guide de mon Husky de 6 ans lorsqu'elle est devenue aveugle. Les observer a été les 3 années les plus magiques de ma vie » assurait une internaute.