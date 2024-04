Son colis disparaît, elle découvre que le voleur n’était pas celui qu’elle pensait (vidéo)

Le vol de colis est un fléau pour les entreprises et les consommateurs. Toutefois, quand son courrier disparaît, il ne faut pas suspecter le facteur tout de suite, car il n'est pas toujours responsable...

Une Américaine a partagé un récit cocasse aux journalistes de Newsweek. Sa caméra de vidéo surveillance a capturé son voleur de colis en flagrant délit et n'a pas pu nier les faits. Son visage apparaissait clairement sur les images et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'agissait pas du facteur.

Isabel attendait patiemment son colis et la livraison était programmée pour bientôt. Le jour j, le paquet a été déposé devant sa maison et le facteur s'en est allé une fois sa mission remplie. Cependant, il ne s'imaginait pas que quelqu'un repasserait rapidement derrière lui pour subtiliser le courrier.

@ring / Instagram

Un voleur à 4 pattes

Quelqu'un, ou plutôt une boule de poils opportuniste ! Sur son compte Instagram, l'entreprise Ring, qui commercialise des caméras et des alarmes, a expliqué que le chien des voisins d'Isabel avait volé son colis. Effectivement, sur la vidéo issue du système de surveillance, on voit l'animal s'approcher de l'entrée du domicile de sa voisine et repartir fièrement avec le paquet dans sa gueule.

Ce n'est qu'en visionnant le clip qu'Isabel a compris ce qui s'était réellement passé et l’affaire a vite été classée. Le toutou espiègle n'avait aucun moyen de nier les faits, car les preuves étaient accablantes.

@ring / Instagram

Des images hilarantes

L'entreprise Ring a précisé que le colis avait été « restitué à son propriétaire légitime » depuis l'incident. La vidéo a fait réagir les internautes qui ont été amusés par le comportement du canidé : « Il aime aussi les cadeaux » écrivait une utilisatrice d'Instagram. D’autres ont rapporté des histoires similaires, notamment celle d’un croisé Pitbull ayant volé des courses dans un supermarché.

Malgré son geste, le toutou n’a pas été condamné par le tribunal de la Toile pour son comportement. Il a d’ailleurs été qualifié de « bon garçon » par un internaute qui s’est laissé attendrir par son joli minois !

