Un chat orphelin noue une relation incroyable avec un cerf sauvage

Chez sa famille d’accueil, une chatte récemment secourue s’est liée d’amitié avec un cerf. Ce dernier a pris l’habitude de s’approcher de la maison et a remarqué le félin. Depuis, les 2 animaux se retrouvent quotidiennement.

Un groupe de chats avait été retiré à une personne souffrant du syndrome de Noé dans l’Illinois (Midwest des Etats-Unis). Parmi ces animaux, une chatte appelée Lulu a été prise en charge par l’association Orphans of the Storm.

Une famille d’accueil a ensuite été rapidement trouvée pour elle, celle de Jennifer Burke. En arrivant dans la maison de cette dernière, Lulu s’est d’abord montrée hésitante et craintive. « Elle est très timide et prend peur assez facilement », raconte Burke à The Dodo. Ce qui ne l’a pas vraiment surprise, sachant que cette chatte n’avait jamais eu de véritable famille aimante auparavant.

Lulu avait encore besoin de temps pour apprendre à faire confiance aux humains, mais sa famille d’accueil a été très patiente. L’animal a commencé à apprécier les caresses et les brossages.

Elle s’est très bien entendue avec Felix, un autre chat accueilli par Jennifer Burke, mais ce dernier a été adopté par une autre famille. Heureusement, Lulu allait se faire un nouvel ami.

Un cerf curieux et fasciné par Lulu

Un mois après l’arrivée de la chatte, un cerf a commencé à s’approcher du domicile. La famille était habituée aux visites de cervidés, mais celui-ci venait de plus en plus souvent. Lulu s’en est aperçue et, très vite, s’est mise à l’attendre derrière la fenêtre, sur son arbre à chat.

Le cerf, que Jennifer Burke et les siens ont appelé Dolly, vient désormais plusieurs fois par jour pour retrouver Lulu. Même s’ils sont séparés par la fenêtre, ils ne ratent jamais leurs rendez-vous et passent de longues minutes à se regarder. Chacun semble fasciné par l’autre.

Les autres chats de la maison ont un peu peur de Dolly, mais ce n’est pas du tout le cas de Lulu.

Il n’est pas sûr que sa prochaine maison soit visitée par des cerfs. Ce qui est certain, en revanche, c’est que cette chatte fera le bonheur de sa future famille.