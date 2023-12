Le shampooing universel et le spray nettoyant sans rinçage Anju Beauté font l’unanimité chez les testeurs de Pets Genius

Dans cet article, Woopets vous dévoile les résultats de la deuxième campagne lancée sur Pets Genius du 12 mai au 12 juin 2023. Qu’ont pensé les testeurs* du shampooing universel et du spray sans rinçage pour chats et chiens de la marque Anju Beauté ?

Les maîtres ayant postulé pour la deuxième campagne de Pets Genius ont retroussé leurs manches, et se sont glissés dans la peau de toiletteurs. Leurs missions ? Utiliser le shampooing universel ou le spray nettoyant sans rinçage pour chats et chiens de la marque Anju Beauté (d’une valeur de 9 € chacun).

À la suite du test, les produits ont obtenu la note de 4,8/5 ! Par conséquent, ils sont éligibles au Label Pets Genius. Quèsaco ? Un guide référant à destination des consommateurs, qui leur permet d’identifier un produit comme étant l’un des meilleurs du marché.

© @mazeakita / Instagram

Les testeurs de Pets Genius recommandent le shampooing universel et le spray nettoyant sans rinçage d’Anju Beauté

100 % des testeurs affirment que les produits ont répondu à leurs attentes, et sont prêts à les recommander aux autres « pet parents » désirant chouchouter leur chat ou leur chien

Comme en témoignent les avis déposés par les maîtres ayant participé à cette campagne, ils offrent d’excellents résultats lors du toilettage. En plus de leurs bienfaits sur la peau et le pelage de l’animal, leur parfum agréable a délicatement caressé les narines des membres de la « Pets Genius family ».

« Très bon produit, bonne odeur, mousse bien, poils doux et bien hydratés, rien à redire », déclare Romane, l’heureuse responsable de Reiya, au sujet du shampooing universel. « J’aime bien le côté translucide du produit et les ingrédients naturels », ajoute Coralie, qui partage sa vie avec un toutou baptisé Victor.

© @pet_family_34 / Instagram

La lotion proposée par Anju Beauté a ravi Delphine, qui l’a testée avec Nubya, son compagnon aux pattes de velours : « Très pratique, car il ne faut pas rincer, donc pas de perte de temps et pas de stress pour le chat. Sans oublier de marque française ! » Angélique, également propriétaire d’un félin, affirme que le parfum du spray sans rinçage ne dérange pas son protégé.

Les personnes souhaitant prendre soin de leur chien sans l’asperger d’eau y trouveront aussi leur compte, comme l’atteste une « dog mom » prénommée Laurine : « Aucune suggestion, le produit est parfait même pour un poil long et fourni. Il ne colle pas et ne laisse pas de sensation désagréable au toucher une fois appliqué. »

© @happyy.joy / Instagram

Les produits nettoyants d’Anju Beauté respectent le pelage et la peau des animaux

Le shampooing universel et le spray sans rinçage d’Anju Beauté permettent de laver Toutou ou Minou avec douceur et soin. Composés d’ingrédients majoritairement d’origine naturelle, comme des extraits végétaux et des eaux florales, ils sont fabriqués en Bretagne. Les gros plus ? L’absence de parabènes, et le pH neutre qui respecte la peau de l’animal.

Pour rappel, Pets Genius permet aux propriétaires de tester gratuitement des produits avec leur boule de poils. Il suffit de s’inscrire aux campagnes lancées par diverses marques du secteur animalier, qui souhaitent recueillir les avis des consommateurs, améliorer leur offre et booster leur visibilité.

