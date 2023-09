Seul près d’une autoroute, un chien errant et triste trouve du réconfort grâce à un objet inattendu (vidéo)

Pendant de longues semaines, Suzette Hall et ses collègues ont tenté, en vain, d’attraper un chien effrayé qui rôdait près d’une autoroute, en Californie (États-Unis). Les résidents du quartier ont confirmé qu’il se trouvait là depuis plusieurs mois, mais personne ne parvenait à s’approcher de lui.

De la tristesse à la joie

« Il pleurait et aboyait pour que les gens le remarquent », a expliqué Suzette à The Dodo. Les habitants l’ont repéré dès sa première apparition, en mai dernier, et ont commencé à lui laisser de la nourriture. Après s’être servi en croquettes, le chien au regard triste retournait sur le bas-côté de l’autoroute, et s’y endormait seul.

Mais un jour, tout a changé pour lui. Un jour, quelqu’un lui a offert son premier jouet, un cochon qui couinait, et « il en a fait son meilleur ami », se souvient Suzette. Cette dernière, qui a décidé de le nommer Bruce, n’a pas tardé à remarquer toute l’affection que le chien avait pour son nouveau compagnon.

Une source de réconfort

« Il l’emmenait partout où il allait, même lorsqu’il dormait sur le bord de l’autoroute, poursuit Suzette. Il le lançait en l’air, l’attrapait et courait avec. Il jouait simplement avec son cochon. S’il ne l’avait pas eu, je ne sais pas comment il aurait tenu le coup. »

Finalement, après des semaines de tentatives infructueuses, un voisin a réussi à attraper Bruce dans son jardin. Lorsqu’il a appelé Suzette pour lui annoncer la bonne nouvelle, celle-ci s’est ruée vers sa camionnette et s’est rendue à toute vitesse sur l’autoroute.

Suite à cela, Suzette est allée au Camino Pet Hospital en compagnie de Bruce, avant de remarquer qu’il manquait quelque chose de très important. « J’avais oublié le cochon, dit-elle, alors nous avons demandé à quelqu’un de nous l’apporter chez le vétérinaire. »

Genavie Ochoa, une femme qui s'était liée d'amitié avec Bruce dans la rue et qui a aidé Suzette à le sauver, est arrivée plus tard dans la journée avec le jouet à la main. Le canidé était ravi de voir son amie humaine, mais son visage s'est illuminé dès qu'il s'est rendu compte de ce qu'elle transportait. « Il savait littéralement que c'était son cochon, raconte Suzette. C'est la première fois que nous l'avons vu sourire ! »

Jamais sans son cochon

Peu de temps après son sauvetage, Bruce a été placé dans une famille d'accueil aimante. Là-bas, il ne se sépare jamais de son cochon. « Son jouet se trouve à côté du panier de Bruce la nuit, et lorsque sa mère d'accueil se lève le matin, elle trouve toujours le cochon dans le panier avec lui », a déclaré Suzette.

Aujourd’hui, Bruce et son ami couinant sont toujours à la recherche d'un foyer éternel. Suzette espère trouver rapidement la famille idéale pour Bruce, à une seule condition : que son cochon l’accompagne, bien sûr !