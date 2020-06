Seul espoir pour ses chiots, cette chienne trouve un moyen de protéger sa portée de ses propriétaires abusifs sous terre

Parce qu’elle avait peur pour ces chiots et qu’elle était enchaînée, une chienne n’a eu d’autre choix que de creuser un trou pour les y placer et les protéger. Heureusement, une association est intervenue.

A Henderson, dans l’Etat du Texas, une femme détenait 46 animaux dans des conditions déplorables : 28 chiens, 6 chiots, 2 chats adultes, 9 chatons et une tortue. Ils ne recevaient que de la nourriture de mauvaise qualité, de l’eau souillée et n’avaient pas d’abris dignes de ce nom. Par ailleurs, ils ne bénéficiaient d’aucune forme de soin.

Lorsque la SPCA (société pour la prévention de la cruauté envers les animaux) du Texas est arrivée dans la propriété, certains de ces animaux étaient, hélas, déjà morts. Les survivants étaient soit enfermés dans des cages, soit attachés à de lourdes chaînes. Les chiens, des croisés Huskys Sibériens pour la plupart, avaient des lésions autour du cou à cause desdites chaînes.

Kristen Kerr, responsable à la SPCA texane, raconte à The Dodo que les bêtes « souffraient de divers problèmes de santé, dont la perte de poils, des griffes trop longues, des écoulements oculaires et l’infestation par les puces ». Elle ajoute que certains chiens « ont été testés positifs à la maladie du ver du cœur ».

Parmi les quadrupèdes se trouvait une chienne de 5 ans appelée Bella. Elle avait mis bas un ou 2 jours auparavant et, comme elle n’avait nulle part ou abriter ses 6 chiots, elle a creusé un trou dans la terre pour les y placer. Elle se positionnait juste à côté pour les protéger.

Bella n’avait désormais plus rien à craindre ni pour sa progéniture, ni pour elle-même. Comme le reste des animaux sauvés de cet enfer, la chienne et ses petits ont été pris en charge et soignés par la SPCA, puis confiés à des familles d’accueil. Quelques mois plus tard, les chiots et leur maman ont chacun rejoint leurs familles d’adoption respectives.