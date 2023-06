Découvrez les secrets de votre animal avec « En vacances avec mon chat et mon chien », le cahier de vacances signé par la vétérinaire Laetitia Barlerin

Le 21 juin prochain, l’été pointera le bout de son nez. C’est le moment idéal pour en apprendre un peu plus sur votre fidèle compagnon à 4 pattes ! Pour ce faire, ne manquez pas le cahier de vacances incontournable pour les adeptes des animaux de compagnie : « En vacances avec mon chat et mon chien », signé Laetitia Barlerin. L’équipe rédactionnelle de Woopets est partie à la rencontre de la vétérinaire, journaliste et animatrice TV.

Que vous soyez un amoureux des chiens ou des chats, les animaux occupent une place spéciale dans votre vie. Chaque jour, ils vous apportent joie, compagnie et réconfort. Mais combien d’entre vous connaissent réellement tous leurs secrets et leurs besoins ?

Grâce au cahier de vacances « En vacances avec mon chat et mon chien », votre compagnon à fourrure n’aura plus aucun secret pour vous. La célèbre vétérinaire et journaliste Laetitia Barlerin, connue pour sa passion et son expertise dans le monde des animaux de compagnie, partage des astuces pratiques et des conseils utiles pour vivre en harmonie avec nos chiens et nos chats.

« Apprendre en famille, tout en s’amusant »

Ce cahier de vacances s’adresse à tous les membres de la famille, « dès 6 ou 7 ans » précise la vétérinaire. Mots croisés, sudokus, charades, anagrammes, énigmes… Il y en a pour tous les goûts ! Grâce à ces jeux divers et variés, vous apprendrez à mieux décrypter les besoins de votre animal, « tout en vous amusant et en sortant du cadre purement scolaire », promet Laetitia Barlerin.

Comment s’expliquent les miaulements du chat, ou encore les aboiements du chien ? Ce cahier de vacances répond aux questions que les propriétaires se posent, et ce dans différents domaines : « le comportement, la santé, l’histoire, la législation, les races, l'adoption, etc. », explique Laetitia Barlerin.

« Les animaux ont besoin de vacances, eux aussi »

Partir en vacances avec ses animaux de compagnie peut représenter un défi pour bon nombre de propriétaires. Cependant, il existe différentes solutions pour rendre ce moment agréable pour tous !

« Aujourd’hui, c’est beaucoup plus facile de partir en vacances avec son animal, parce que de plus en plus de locations, voire même de clubs de vacances, ou de campings, acceptent les animaux », se réjouit Laetitia Barlerin.

La vétérinaire a tenté l’expérience en emmenant son chaton à la montagne, qui l’a suivie en randonnée à bord de son sac à dos préféré. Un souvenir précieux !

Selon elle, les choses vont dans le bon sens : « Quand vous allez dans des parcs, des chenils à la journée sont prévus pour les animaux. […] Avant, de nombreuses plages étaient interdites aux chiens. Maintenant, les municipalités sont un peu plus flexibles à ce niveau-là ».

Laetitia Barlerin le sait bien : elle profite régulièrement de la mer avec son Chihuahua, qui ne se sépare jamais de sa bouée de sauvetage !

La garde d’animaux : une autre solution

Enfin, s’il est impossible de voyager avec son chien et son chat, des solutions de garde existent, à condition « de ne pas s’y prendre au dernier moment », « de faire des tests au préalable » et « de confier son animal à une personne de confiance ».

En cas de réservation de petsitter sur Internet, par exemple, il est essentiel de « passer par un site professionnel agréé qui propose une assurance », afin d’éviter les problèmes. « Aimer les animaux ne veut pas dire que l’on sait s’en occuper », souligne Laetitia Barlerin.

« En vacances avec mon chat et mon chien » sera disponible jusqu’au mois de septembre, en kiosque, en librairie, en supermarché ou sur Internet, au prix de 9,90 €.