Secourus dans une maison insalubre et sombre, 47 chiens retrouvent presque tous une famille un mois plus tard

Après avoir survécu à des conditions de vie effroyables, près de 50 chiens ont vu leur destin basculer grâce à une vaste opération de sauvetage. Quelques semaines plus tard, la grande majorité d’entre eux ont déjà trouvé une famille aimante, offrant à cette histoire un dénouement aussi émouvant qu’inattendu.

La police de Marple Township, en Pennsylvanie (Etats-Unis), a fait une découverte choquante ; des dizaines de chiens étaient entassés dans une maison totalement insalubre. Ils étaient privés de tout et vivaient dans l'obscurité, car il n'y avait plus d'électricité depuis longtemps d'après The Dodo .

Les forces de l'ordre ont dû appeler l'association locale Brandywine Valley SPCA à la rescousse pour la prise en charge des canidés. Cette dernière a rapidement envoyé une équipe sur les lieux.



Brandywine Valley SPCA / Facebook

Les intervenants ont été confrontés à une scène terrible. Les petits chiens étaient dans un état alarmant. Ils évoluaient les uns sur les autres, tant ils étaient nombreux dans ces pièces pleines de détritus en tous genres. Ils n'avaient pas de nourriture à leur disposition, ni eau propre à la consommation.

Le long et épuisant travail d'évacuation a commencé pour la Brandywine Valley SPCA. Au total, ce sont 47 chiens qui ont été trouvés sur les lieux et transportés au refuge de l'association à West Chester, où ils ont été examinés par des vétérinaires.



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Les rescapés ont été vaccinés, stérilisés et soignés. Ils ont ensuite eu droit à un toilettage, qui les a littéralement transformés. Ils étaient enfin débarrassés de tous ces poils sales et emmêlés qui rendaient leur quotidien encore plus pénible.

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« Ils ont trouvé des familles patientes et aimantes »

Les femelles allaitantes ont été confiées avec leurs chiots à des familles d'accueil. Les autres chiens ont été soit placés dans des foyers temporaires, eux aussi, pour être socialisés, soit directement proposés à l'adoption.



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Pour Sara Smith, directrice du marketing et de la communication à la Brandywine Valley SPCA, « ces chiens sont une source d’inspiration, montrant ce qu’est la résilience ».

Un mois après ce sauvetage, la plupart des loulous ont rejoint leurs maisons pour toujours. « Ils sont en sécurité maintenant, se réjouit Sara Smith. Ils ont trouvé des familles patientes et aimantes qui connaissent leur histoire et qui peuvent leur donner l'amour, les soins et l'espace dont ils ont besoin pour réapprendre à faire confiance et redevenir des chiens ».

L’info Woopets : pourquoi certains chiens secourus passent-ils d’abord par une famille d’accueil avant d’être proposés à l’adoption ?

Après un sauvetage, tous les chiens ne sont pas immédiatement prêts à intégrer leur foyer définitif. La famille d’accueil constitue souvent une étape de transition essentielle pour les animaux ayant vécu dans la négligence, l’isolement ou des conditions particulièrement stressantes.

Dans un environnement calme et familial, le chien peut progressivement reprendre confiance, découvrir les habitudes de la vie quotidienne et apprendre à interagir avec les humains. Cette période permet également de travailler sa socialisation et d’observer son comportement dans un cadre domestique, souvent très différent de celui d’un refuge.

Les informations recueillies par la famille d’accueil aident ensuite les associations à trouver un foyer correspondant au mieux aux besoins et au tempérament du chien, augmentant ainsi les chances d’une adoption réussie et durable.