Secouru alors qu'il n'était qu'un chiot, ce Pitbull prend désormais tous les animaux errants sous son aile !

© Robin Seegers/Marissa Clingen

Après une vie d’errance dont elle porte encore les cicatrices, Hema, une femelle Pitbull, a pris l’habitude d’adopter des chatons en difficulté.

« Qui aurait cru qu’un Pitbull errant de Washington DC avec des cicatrices sur le visage se muerait en une formidable maman pour les chatons ? »

Lorsqu’elle parle de Hema, sa chienne Pitbull, Marissa Clingen est toujours fière et émue. Avec sa colocataire Robin Seegers, elle l’avait adoptée en 2013 auprès de la Humane Rescue Alliance à Washington DC. Auparavant, elle errait dans les rues de la ville, le visage couvert de traces de morsures. Malgré cela, elle a toujours été douce avec tout le monde ; les autres chiens, les gens, mais aussi et surtout les chats.

Marissa Clingen s’en est rendu compte lorsqu’elle a commencé à accueillir des chatons chez elle. Hema s’est instinctivement transformée en mère de substitution pour ces petits félins orphelins, abandonnés ou perdus. La chienne adore dormir à leurs côtés, passer du temps auprès d’eux. Elle les laisse même lui mordiller les oreilles sans broncher. « Tout ce qu’elle aime, c’est les lécher et leur donner des petits coups de nez », raconte Marissa Clingen à The Dodo.

Grâce à la Pitbull, les chatons sont rassurés, reprennent confiance et sont socialisés. Ainsi, ils sont mieux préparés à rejoindre leurs familles d’adoption. Muffin fait partie de la vingtaine de petits félins passés sous l’aile de Hema. Extrêmement faible et malade, il avait su remonter la pente et commencer une toute nouvelle vie avec l’aide précieuse de la bienveillante chienne. Une expérience qui avait fortement marqué Hema et sa maîtresse, et qui les avait encouragées à poursuivre leur merveilleuse œuvre.

