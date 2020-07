Sauvetage d'un chien livré à lui-même. Incapable de dormir, il est attaché à une chaine dont il ne peut se défaire

Malade et torturé, un chien a été retrouvé enchaîné de manière à ne pas pouvoir s’allonger pour dormir.

A Cancun, au Mexique, une femme a découvert un Pitbull croisé enchaîné devant une maison. Il était dans un état lamentable.

Le chien souffrait de teigne et de gale, il perdait ses poils, ses oreilles avaient visiblement été découpées avec des ciseaux ou un couteau et ses dents avaient été limées. De plus, il était sans eau, sans nourriture et sans abri, la chaîne était si courte qu’il ne lui était pas possible de s’allonger pour dormir. Il pouvait à peine pencher la tête pour soulager un tant soit peu sa douleur.

Tiffany Lacey, directrice de Animal Haven , raconte au Dodo ce qui a été dit à la femme qui a trouvé le chien. En sonnant à la porte devant laquelle Totopo était enchaîné, on lui répond que c’est sa punition pour avoir couru après une poule.

La femme a donc demandé qu’on lui cède le chien. Elle l’a remis à son ami Matteo Saucedo de Riviera Rescue AC.

Lacey est basée à New York. En voyant les photos, elle n’a qu’une hâte, c’est de l’accueillir chez Animal Haven. Saucedo l’amène lui-même, en compagnie de 2 autres chiens handicapés.

La surprise de Lacey était grande en voyant que le chien était extrêmement aimant et affectueux malgré ses souffrances présentes et passées. Il aime beaucoup les gens. Peut-être qu’il n’a pas encore très bien assimilé ce qui lui est arrivé ou qu’il a simplement rebondi. Quoi qu’il en soit, Lacey compte lui trouver une famille d’adoption pour qu’il puisse finir sa vie dans la dignité.