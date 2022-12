Sauvetage d'un chien attaché à un arbre : le maire en colère souhaite que l'auteur de cet abandon soit sanctionné

Un chien a été pris en charge par les forces de l’ordre après avoir été retrouvé seul et attaché à un tronc d’arbre au beau milieu d’une forêt normande, rapportait Paris-Normandie le jeudi 29 décembre.

David Lamiray a fait part de sa « colère » et de sa « honte » à la suite de cette triste découverte, faite hier par la police municipale dans un secteur boisé de la commune de Maromme (76) dont il est le maire.

A l’individu qui a « abandonné son chien en l’attachant lâchement à un arbre », l’élu seinomarin promet de tout mettre en œuvre pour qu’il soit « sanctionné par la justice », dans un statut posté jeudi après-midi sur Facebook. Il y dit également souhaiter en cette fin d’année que celle à venir soit « plus humaine ».



David Lamiray /Facebook

Le chien est en sécurité

Le canidé à la robe noir et feu, lui, est désormais en sécurité. Les policiers municipaux l’ont mis à l’abri et en prennent soin. Il sera très probablement confié à un refuge de la région en attendant d’en savoir plus sur son passé, d’identifier son détenteur et de le proposer à l’adoption si l’issue de l’enquête le permet.

De nombreux internautes ont réagi à sa publication sur le réseau social, partageant son indignation en commentaires.

Il est à rappeler que la sanction pour l’auteur de l’abandon d’un animal domestique est une peine de prison pouvant aller jusqu’à 3 ans et une amende dont le montant peut atteindre 45 000 euros. En France, ce sont plus de 100 000 animaux qui sont abandonnés chaque année en moyenne.