Sauvée de la canicule et de l'errance par des policiers, une chienne écrit une nouvelle page de sa vie en famille d'accueil

« Nous étions en patrouille lorsqu'un habitant nous a fait signe pour nous alerter de la présence d’un chien errant », raconte l’officier Arashdeep Bawa, de la police de l’université Temple à Philadelphie (Pennsylvanie, Etats-Unis). Lui et son collègue Arashdeep Bawa se sont alors mis à la recherche de l’animal en question et l’ont finalement localisé à l’angle de la 18e rue et de la rue Diamond, aux abords du campus universitaire.



Il faisait extrêmement chaud ce jour-là et le quadrupède « semblait affamé et assoiffé, poursuit le policier. Etant un amoureux des animaux, je me devais de faire quelque chose ». Le duo a appelé un autre agent, l’officier Duda, qui a amené de la nourriture et de l’eau. « Après avoir mangé et bu, elle est revenue à la vie », indique Heru Shabazz.



Ils ont pu voir à quel point cette chienne était amicale et obéissante. Elle a tout de suite accepté leurs caresses et s’est assise lorsqu’ils le lui ont ordonné.



Les policiers, qui l’ont appelée Diamond, l’ont ensuite emmenée au refuge local, celui d’ACCT Philly, où elle a été examinée par un vétérinaire. Par chance, elle ne souffrait d’aucun problème de santé majeur, hormis la maigreur et la déshydratation. Son âge a été estimé à 2 ans.



Une chienne « très facile à éduquer, câline et douce »

Le surlendemain, Diamond a été confiée à une famille d’accueil, celle de Barbara Garcia. « Diamond va très bien, elle est géniale, dit la bénévole. Elle est très facile à éduquer, parfaite à la maison, très câline et douce ».

D’après le site de l’université Temple, Barbara Garcia envisage d’adopter définitivement la chienne. Par ailleurs, elle précise qu’elle n’a pas l’intention de changer son nom, car « elle ressemble justement à un petit bijou ».

C’est le meilleur des scénarios que l’on pouvait espérer pour cette chienne qui est passée de l’errance et de la souffrance au bonheur.