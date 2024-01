Sauvée d’une maison sordide où elle était enfermée dans une cage exiguë, cette petite chienne au pelage emmêlé a complètement changé de vie (vidéo)

En octobre 2022, des inspecteurs de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ont saisis dans une maison nauséabonde du Carmarthenshire au sud du Pays de Galles, 48 chiens de diverses races (Caniches, Colleys, Pékinois, Chihuahuas…) ainsi qu’un chat.

Parmi eux, Ruby, une petite chienne à la fourrure emmêlée et sale.

Trouvée dans des conditions sordides

Comme le rapporte le média Wales Online, les pauvres toutous vivaient dans d’horribles conditions, sans accès à l’air frais ou à un approvisionnement en eau approprié.

Les chiens semblent n’avoir également reçu aucuns soins vétérinaires. Certains d’entre eux avaient des maladies non traitées de la peau, des yeux, des oreilles et des dents, tandis que la propriété elle-même exhalait une puanteur d’urine et d’excréments.

© RSPCA

Beaucoup de ces pauvres bêtes vivaient dans de petites cages empilées les unes sur les autres. C’est le cas de Ruby, une petite chienne retrouvée dans une caisse exiguë. Ses poils couverts d’excréments séchés étaient tellement sales et emmêlés que les agents de la RSPCA ont d'abord été incapables d’identifier de quelle race ou de quel sexe elle était.

© RSPCA

La transformation de Ruby

Aujourd’hui nommée Ruby, la chienne n’avait même pas de nom lorsqu’elle vivait avec ses anciens propriétaires. Dès sa prise en charge par la RSPCA, la petite chienne d’environ 2 ou 3 ans a été emmenée dans une clinique vétérinaire de Maes Glas où elle a reçu les soins dont elle avait besoin (antipuce, soins dentaires, stérilisation…).

Ruby a également eu le droit à un bon toilettage. On l’a mise sous sédatif pour que sa fourrure emmêlée et incrustée d’excréments soit coupée. Les vétérinaires lui ont alors retiré près d’un kilo de poils sales ! La petite chienne était méconnaissable !

@mrsjay25 The RSPCA are amazing and Ruby is very happy to represent her fellow cage mates also rescued from this seizure who have found their forever homes ???????? ? original sound - Jayne Johns????????????????????????????

Une nouvelle vie

Lors de son arrivée à la clinique vétérinaire, Ruby a immédiatement attendri Jayne Johns, la directrice, qui a eu un coup de foudre pour la boule de poils.

© RSPCA

« J’ai tout de suite su que je voulais l’adopter officiellement. […] Je me sens tellement émue par toute la situation après avoir vu son état et celui des autres - et voir comment elle est maintenant. », a déclaré Jayne.

Après toutes ces épreuves, Ruby est maintenant heureuse en compagnie de Jayne dans une maison aimante à Kenfig Hill.

A lire aussi : Grâce à un petit geste simple, un facteur au grand cœur améliore le quotidien d'un chien âgé

@mrsjay25 A whole year of loving you Ruby Bish Fingers ???? Youre wary of everything but you’re also loving, sweet, sassy and bonkers and I love you with all my heart xx????????#adoptdontshop ? Thank You for Being You - OctaSounds

L’inspectrice en chef adjointe de la RSPCA, Gemma Cooper, a déclaré que le cas de Ruby était un cas qu’elle n’oublierait jamais. « Ruby est tout simplement la chienne la plus mignonne de tous les temps et je suis ravie qu’elle ait trouvé son foyer pour toujours avec la personne la plus incroyable. », a-t-elle confié émue.