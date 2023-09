Sauvée d'un réseau de combats de chiens, cette Pitbull devient la plus ancienne pensionnaire de son refuge

Il y a environ 2 ans, les bénévoles de la Humane Society of West Michigan (HSWM) ont accueilli une nouvelle pensionnaire dans leurs locaux : une croisée Pitbull répondant au nom de Kimmy Gibbler. Cette chienne était issue d’un réseau de combats de chiens, et avait été privée d’amour et de soins depuis son plus jeune âge.

Le chemin vers la guérison

Kimmy n’était pas sortie indemne de ce passé douloureux. Il lui a fallu un certain temps pour reprendre confiance en elle, et en l’être humain. Le dévouement des bénévoles et l’attention de ses parents d’accueil l’ont aidée à tirer un trait sur ce vécu difficile.

Cela a permis à Kimmy d’être proposée à l’adoption. Malheureusement, pendant 2 ans, personne n’a semblé s’intéresser à elle, à tel point que la Pitbull est devenue la plus ancienne pensionnaire de la HSWM…

Opération séduction sur les réseaux sociaux

Attristés par son histoire, les bénévoles ont décidé de lancer l’opération « Kimmypalooza » : pendant un mois, ils ont posté des photos quotidiennes de Kimmy sur leur compte Facebook dans l’espoir de séduire la famille de ses rêves. Ils en ont profité pour faire part de ses multiples qualités, tout en insistant sur sa personnalité enjouée.

« L'activité préférée de Kimmy à l'heure de la récréation est d'aller chercher une balle ! Mais pas n'importe quelle balle, elle adore ses balles en caoutchouc dur qu'elle peut mâcher et avec lesquelles elle peut jouer pendant des HEURES ! Elle joue et joue jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée », pouvait-on lire sur Facebook.

Le succès du « Kimmypalooza »

Ce 30 août, les bénévoles de la HSWM apportaient une bonne nouvelle aux internautes : leurs efforts ont enfin porté leurs fruits, comme le rapporte People. « Kimmy a été adoptée ! Le Kimmypalooza a été un succès, et Kimmy a trouvé le foyer de ses rêves », se réjouissaient-ils.

Ils ont ajouté : « Nous tenons à remercier la famille d'accueil de Kimmy de l'avoir hébergée pendant les 2 dernières années, lui apprenant à aimer, à jouer, à prendre soin d'elle et à être un chien. Kimmy n'aurait jamais trouvé son foyer sans vous. Tout cela n'aurait pas pu se faire sans le soutien de tous ceux qui ont partagé et nous ont aidés tout au long du chemin, alors de la part de Kimmy Gibbler et de l'équipe ici, merci ! »

A lire aussi : Un chien orphelin trouve du réconfort dans les bras d’une fillette, avec laquelle il adore regarder la télé ! (Vidéo)

« Elle était faite pour être ici »

Les nouveaux propriétaires de Kimmy se nomment Jay et Carol Sherwood. En entendant parler de son histoire, ils ont décidé d’aller à sa rencontre. Les Sherwood venaient de subir la perte de leur chien et n'avaient pas l'intention d'en adopter un autre, mais ils n'ont pas su résister au charme de Kimmy.

« Je n'aime pas dire que c’est un animal. C'est ma fille, a déclaré Carol. Je crois au destin. J'ai l'impression qu'il y a eu trop de coïncidences […] et qu'elle était faite pour être ici. »