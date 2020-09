Sauvé alors qu'il avait perdu tout espoir, ce chiot redécouvre l'amour lorsqu'il est pris en charge par une femme puis choyé par des chimpanzés !

Du Liberia, où il avait frôlé la mort, à sa nouvelle vie dans le Colorado, Snafu le chien a connu une véritable vie de miraculé. Tout le mérite de son sauvetage revient à Jenny et son mari vétérinaire.

Jenny Desmond et son époux Jim avaient ouvert un sanctuaire pour chimpanzés au Liberia. Un jour de novembre 2016, cette Américaine traversait Charlesville, dans l’Ouest du pays, quand elle a vu, sur le bord de la route, un petit chien qui semblait terriblement souffrir.

Le chiot avait plus d’une plaie, il était très maigre et avait perdu une grande partie de son pelage. Jenny Desmond a également constaté qu’il avait de la fièvre et qu’il était infesté de vers. Pour elle, il n’aurait pas tenu plus de 2 jours. Quand elle a voulu l’emmener, on lui a expliqué qu’il avait une propriétaire et que celle-ci réclamait de l’argent pour le laisser partir. Mais il était hors de question pour Jenny Desmond de payer cette personne alors qu’elle avait laissé ce pauvre chiot dans cet état.

Elle est donc partie avec l’animal en faisant la fausse promesse à sa maîtresse qu’elle le lui rendrait une fois soigné. Jenny Desmond l’a emmené au sanctuaire pour chimpanzés, où Jim, qui est vétérinaire, s’est occupé de ses traitements.

En quelques jours, son état de santé s’est considérablement amélioré. Son poil commençait à repousser, il reprenait du poids et la plaie ouverte dont il souffrait au niveau de l’arrière-train cicatrisait. Jenny et Jim l’ont appelé Snafu.

Les chimpanzés ont, eux aussi, décidé de prendre soin de leur nouvel ami à 4 pattes. Très protecteurs envers ce dernier, ils l’aidaient même à descendre les escaliers en le portant.

Un an plus tard, Snafu a bien grandi et était en pleine forme. En décembre 2017, il a quitté le Liberia pour les Etats-Unis avec Jenny Desmond, a passé quelque temps à Brooklyn, avant de partir pour Colorado. C’est, en effet, là que vit la sœur de Jenny, qui a décidé de l’adopter. Depuis, Snafu coule des jours heureux auprès de sa nouvelle famille.