Sassy et Shadow, chienne et chat inséparables, ont exaucé leur rêve de rester ensemble pour toujours

La nouvelle qu’attendaient tous ceux qui suivaient l’émouvante histoire de de Sassy et Shadow est tombée. Leur vœu, qui est aussi celui des bénévoles qui en prenaient soin, a été exaucé. La chienne et le chat ne seront jamais privés l’un de l’autre, eux qui sont si proches et soudés depuis leur sauvetage.

Nous vous racontions l’histoire touchante de Sassy et Shadow en février dernier. Ce duo d’amis inséparables avait été découvert abandonné dans un champ avant d’être pris en charge au refuge. Récemment, une nouvelle réjouissante a été annoncée au sujet de ces chienne et chat sur la page Facebook de la structure d’accueil. Ils ont, en effet, été adoptés par une seule et même famille, d’après The Dodo.

Le canidé et le félin avaient été recueillis par l’équipe du service animalier du comté de Jackson, dans l’Etat du Michigan. Ils étaient maigres et à bout de forces.



Jackson County Animal Shelter - Michigan / Facebook

Leur récit évoquait aux membres du personnel du refuge le scénario du film « L’Incroyable Voyage ». Les noms qui ont été donnés à la chienne et au chat en sont d’ailleurs directement inspirés.

Sassy et Shadow ont toujours été extrêmement proches. Ils étaient « blottis l’un contre l’autre, racontait Lydia Sattler, directrice du refuge. La chienne a laissé le chat manger dans sa gamelle, assis juste à côté d'elle ».

Les rares moments où ils étaient séparés, comme lorsqu’ils avaient été stérilisés, étaient marqués par leurs pleurs incessants. Ils ne se taisaient et détendaient qu’à leurs retrouvailles.

Shadow et Sassy avaient été installés dans le même espace au refuge. Les bénévoles voulaient les faire adopter ensemble. Ils savaient que ce ne serait pas simple, mais ils gardaient bon espoir d’y parvenir.

« Ils continuent de profiter de leur temps ensemble »

« Quoi qu'ils aient traversé jusqu'à présent, ils l'ont fait ensemble. Nous savions donc qu'ils devaient continuer à rester ensemble », dit Lydia Sattler à The Dodo.

Finalement, leur souhait a été réalisé. Shadow le chat et Sassy la chienne ont été adoptés par une seule et même famille. C’est ce qu’a indiqué le refuge dans une mise à jour sur Facebook.

« Ils continuent de profiter de leur temps ensemble, et ils n'ont plus à s'inquiéter d'avoir faim », s’est réjouie la directrice, qui reçoit régulièrement des nouvelles de ce tendre binôme. « Ils reçoivent beaucoup d’amour de leur famille », assure-t-elle.